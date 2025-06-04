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  4. Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Испания
04 июня 2025, 00:16 |
386
1

Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца

Мадридский клуб намерен продать украинца

04 июня 2025, 00:16 |
386
1
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Эдуардо Инда заявил, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку.

«Реал» хочет продать Лунина, потому что они могут заработать на нем. Это игрок рынка, и они могут получить за него деньги», – сказал Инда в эфире программы El Chiringuito de Jugones.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт с «сливочными» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что сам Лунин принял решение остаться в «Реале».

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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roman75zpr
Ни дня без новости про Лунина, надоели... Быстрей бы его уже кто-то купил)
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