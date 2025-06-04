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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 03:08 |
112
0

Динамо усилится украинским полузащитником на следующий сезон

Александр Яцык вернется в клуб

04 июня 2025, 03:08 |
112
0
Динамо усилится украинским полузащитником на следующий сезон
ФК Динамо. Александр Яцык

Киевское «Динамо» определилось с будущим полузащитника Александра Яцыка, который провел текущий сезон в аренде в луганской «Заре».

По информации источника, Яцык получит шанс проявить себя на летних сборах. Более того, «Динамо» рассчитывает в следующем сезоне на Яцыка и готово дать ему шанс побороться за место в основе, оставив его в клубе.

В этом сезоне Яцык провел 29 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

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Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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