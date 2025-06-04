Динамо усилится украинским полузащитником на следующий сезон

Киевское «Динамо» определилось с будущим полузащитника Александра Яцыка, который провел текущий сезон в аренде в луганской «Заре».

По информации источника, Яцык получит шанс проявить себя на летних сборах. Более того, «Динамо» рассчитывает в следующем сезоне на Яцыка и готово дать ему шанс побороться за место в основе, оставив его в клубе.

В этом сезоне Яцык провел 29 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.