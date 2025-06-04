Динамо усилится украинским полузащитником на следующий сезон
Александр Яцык вернется в клуб
Киевское «Динамо» определилось с будущим полузащитника Александра Яцыка, который провел текущий сезон в аренде в луганской «Заре».
По информации источника, Яцык получит шанс проявить себя на летних сборах. Более того, «Динамо» рассчитывает в следующем сезоне на Яцыка и готово дать ему шанс побороться за место в основе, оставив его в клубе.
В этом сезоне Яцык провел 29 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб Первой лиги будет использовать стадион «Авангард», который расположен в Ровно
Экс-игрок «Карпат» – о футболе в Луцке