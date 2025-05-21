ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко

Киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

Отмечается, что новое соглашение с 35-летним футболистом будет рассчитано на весь следующий сезон.

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Также в нынешней кампании Ярмоленко в четвертый раз стал чемпионом Украины в составе «Динамо», сделав огромный вклад в успех команды. Также на его счету два триумфа в Кубке Украины и три в Суперкубке Украины.

Ранее Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории киевского «Динамо» в чемпионатах Украины.