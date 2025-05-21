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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 14:49 | Обновлено 21 мая 2025, 15:19
2105
2

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко

Лидер столичного клуба продлил свой контракт еще на 1 сезон

21 мая 2025, 14:49 | Обновлено 21 мая 2025, 15:19
2105
2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

Отмечается, что новое соглашение с 35-летним футболистом будет рассчитано на весь следующий сезон.

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Также в нынешней кампании Ярмоленко в четвертый раз стал чемпионом Украины в составе «Динамо», сделав огромный вклад в успех команды. Также на его счету два триумфа в Кубке Украины и три в Суперкубке Украины.

Ранее Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории киевского «Динамо» в чемпионатах Украины.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
це супер! Ярмола і досі в 35 кращий в Динамо. хай б'є рекорди по голам далі, як за Динамо, так і за збірну
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+4
FunnyCat_____
Наверное из тех 120 миллионов, что Фирташу должны отдать, на зарплату взяли 
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-1
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