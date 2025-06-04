ФОТО. Как проводит отпуск Роберт Левандовски. Формула-1 и море

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски очень активно проводит свой отпуск.

Роберт и его жена Анна на своих страницах в Instagram делятся публикациями и показывают как проводят время.

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Семья Левандовски посетила Гран-При Испании, и публикует уютные семейные снимки про совместное поедание мороженого.

По информации испанских медиа, звездная супружеская пара традиционно проводит отпуск на Мальорке, где у Роберта и Анны есть две виллы.