ФОТО. Как проводит отпуск Роберт Левандовски. Формула-1 и море
Левандовски отдыхает после насыщенного сезона
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски очень активно проводит свой отпуск.
Роберт и его жена Анна на своих страницах в Instagram делятся публикациями и показывают как проводят время.
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Семья Левандовски посетила Гран-При Испании, и публикует уютные семейные снимки про совместное поедание мороженого.
По информации испанских медиа, звездная супружеская пара традиционно проводит отпуск на Мальорке, где у Роберта и Анны есть две виллы.
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