Женская сборная Украины по пляжному футболу – на 2-м месте в рейтинге
Мужская сборная Украины расположилась на 19-й позиции рейтинга BSWW
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обнародовала обновлённый рейтинг мужских и женских национальных сборных по пляжному футболу по состоянию на май 2025 года.
Женская сборная Украины удержала второе место в мировом рейтинге, уступая только сборной Испании. Украинки улучшили свой результат по сравнению с предыдущим обновлением. Сейчас на счету сине-желтой команды 916,25 балла, и это является рекордом для украинского пляжного футбола. Первое место занимает команда Испании.
Недавно женская сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в отборочном раунде Евролиги-2025 и завоевала право сыграть в Суперфинале турнира.
В мужском рейтинге сборная Украины поднялась на одну строчку и теперь занимает 19-е место с 885,25 балла. Это на 147,25 очка меньше, чем у Аргентины, которая идёт на 18-й позиции. Лидером рейтинга осталась сборная Бразилии, за ней – Португалия и Италия.
Рейтинг BSWW
Топ-3 мужских сборных
- 1. Бразилия – 5456,75
- 2. Португалия – 3878,00
- 3. Италия – 3537,25
- 19. Украина – 885,25
Топ-3 женских сборных
- 1. Испания – 1970,00
- 2. Украина – 916,25
- 3. Португалия – 878,75
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