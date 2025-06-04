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Пляжный футбол
04 июня 2025, 02:51 | Обновлено 04 июня 2025, 03:12
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0

Женская сборная Украины по пляжному футболу – на 2-м месте в рейтинге

Мужская сборная Украины расположилась на 19-й позиции рейтинга BSWW

04 июня 2025, 02:51 | Обновлено 04 июня 2025, 03:12
19
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу – на 2-м месте в рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обнародовала обновлённый рейтинг мужских и женских национальных сборных по пляжному футболу по состоянию на май 2025 года.

Женская сборная Украины удержала второе место в мировом рейтинге, уступая только сборной Испании. Украинки улучшили свой результат по сравнению с предыдущим обновлением. Сейчас на счету сине-желтой команды 916,25 балла, и это является рекордом для украинского пляжного футбола. Первое место занимает команда Испании.

Недавно женская сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в отборочном раунде Евролиги-2025 и завоевала право сыграть в Суперфинале турнира.

В мужском рейтинге сборная Украины поднялась на одну строчку и теперь занимает 19-е место с 885,25 балла. Это на 147,25 очка меньше, чем у Аргентины, которая идёт на 18-й позиции. Лидером рейтинга осталась сборная Бразилии, за ней – Португалия и Италия.

Рейтинг BSWW

Топ-3 мужских сборных

  • 1. Бразилия – 5456,75
  • 2. Португалия – 3878,00
  • 3. Италия – 3537,25
  • 19. Украина – 885,25

Топ-3 женских сборных

  • 1. Испания – 1970,00
  • 2. Украина – 916,25
  • 3. Португалия – 878,75

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Николай Степанов Источник: BSWW
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