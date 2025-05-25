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Пляжный футбол
25 мая 2025, 23:43 | Обновлено 25 мая 2025, 23:56
541
0

Евролига по пляжному футболу. Украина уступила Испании в решающем матче

Украинская команда с двумя победами в трех матчах заняла второе место в группе

25 мая 2025, 23:43 | Обновлено 25 мая 2025, 23:56
541
0
Евролига по пляжному футболу. Украина уступила Испании в решающем матче
BSWW

Мужская сборная Украины по пляжному футболу заняла второе место в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.

Вечером 25 мая украинская команда проиграла решающий матч 3-го тура против сборной Испании (3:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у сборной Украины в третьем периоде забили Максим Войток, Андрей Борсук и Андрей Неруш.

Первый этап Евролиги прошел с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В первом туре сине-желтая команда одержала волевую победу над командой Германии (3:2), а Грузия разгромно уступила Испании (3:15).

Затем 24 мая во втором туре Украина переиграла Грузию (5:1), а Испания нанесла поражение Германии (4:1).

В итоге Украина заняла второе место (6 очков), Испания выиграла группу на первой позиции с 9 пунктами.

Евролига-2025 по пляжному футболу

Дивизион A. Группа 1. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)

3-й тур, 25 мая

25.05. 21:00. Испания – Украина – 5:3

Голы у Украины: Максим Войток, Андрей Борсук, Андрей Неруш

Состав сборной Украины по пляжному футболу

  • Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
  • Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
  • Главный тренер: Николай Костенко

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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