Евролига по пляжному футболу. Украина уступила Испании в решающем матче
Украинская команда с двумя победами в трех матчах заняла второе место в группе
Мужская сборная Украины по пляжному футболу заняла второе место в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.
Вечером 25 мая украинская команда проиграла решающий матч 3-го тура против сборной Испании (3:5).
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Голы у сборной Украины в третьем периоде забили Максим Войток, Андрей Борсук и Андрей Неруш.
Первый этап Евролиги прошел с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.
В первом туре сине-желтая команда одержала волевую победу над командой Германии (3:2), а Грузия разгромно уступила Испании (3:15).
Затем 24 мая во втором туре Украина переиграла Грузию (5:1), а Испания нанесла поражение Германии (4:1).
В итоге Украина заняла второе место (6 очков), Испания выиграла группу на первой позиции с 9 пунктами.
Евролига-2025 по пляжному футболу
Дивизион A. Группа 1. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)
3-й тур, 25 мая
25.05. 21:00. Испания – Украина – 5:3
Голы у Украины: Максим Войток, Андрей Борсук, Андрей Неруш
Состав сборной Украины по пляжному футболу
- Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
- Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
- Главный тренер: Николай Костенко
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