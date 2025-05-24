Украина разгромила Грузию в пляжном футболе. Впереди – битва с Испанией
Сине-желтая команда успешно выступает в квалификации Евролиги-2025
Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает успешное выступление в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.
В матче второго тура 24 мая украинская команда разгромила сборную Грузии (5:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы у украинской команды забили: Олег Зборовский (дубль), Иван Глуцкий, Максим Войток, Александр Самойленко.
Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.
В первом туре сине-желтая команда одержала волевую победу над командой Германии (3:2), а Грузия разгромно уступила Испании (3:15).
Турнирное положение: 1. Украина – 6 очков (2 матча), 2. Испания – 3 очка (1 матч), 3. Германия – 0 очков (1 матч), 4. Грузия – 0 очков (2 матча).
В последнем туре подопечных Николая Костенко ждет поединок против сборной Испании (25 мая в 21:00) – он станет решающим в борьбе за первое место в группе.
Евролига-2025 по пляжному футболу
Дивизион A. Группа 1. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)
24.05. 14:30. Украина – Грузия – 5:1
Голы: Зборовский (2), Глуцкий, Войток, Самойленко
Расписание матчей
- 23.05. 15:45. Украина – Германия – 3:2
- 23.05. 21:00. Грузия – Испания – 3:15
- 24.05. 14:30. Украина – Грузия – 5:1
- 24.05. 21:00. Испания – Германия
- 25.05. 17:15. Германия – Грузия
- 25.05. 21:00. Испания – Украина
Состав сборной Украины по пляжному футболу
- Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
- Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
- Главный тренер: Николай Костенко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершился тур в группе Выбывание
Карло готов дать шанс Андрею Лунину