Украина разгромила Грузию в пляжном футболе. Впереди – битва с Испанией

Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает успешное выступление в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.

В матче второго тура 24 мая украинская команда разгромила сборную Грузии (5:1).

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Голы у украинской команды забили: Олег Зборовский (дубль), Иван Глуцкий, Максим Войток, Александр Самойленко.

Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В первом туре сине-желтая команда одержала волевую победу над командой Германии (3:2), а Грузия разгромно уступила Испании (3:15).

Турнирное положение: 1. Украина – 6 очков (2 матча), 2. Испания – 3 очка (1 матч), 3. Германия – 0 очков (1 матч), 4. Грузия – 0 очков (2 матча).

В последнем туре подопечных Николая Костенко ждет поединок против сборной Испании (25 мая в 21:00) – он станет решающим в борьбе за первое место в группе.

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Евролига-2025 по пляжному футболу

Дивизион A. Группа 1. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)

24.05. 14:30. Украина – Грузия – 5:1

Голы: Зборовский (2), Глуцкий, Войток, Самойленко

Расписание матчей

23.05. 15:45. Украина – Германия – 3:2

– Германия – 3:2 23.05. 21:00. Грузия – Испания – 3:15

– 3:15 24.05. 14:30. Украина – Грузия – 5:1

– Грузия – 5:1 24.05. 21:00. Испания – Германия

25.05. 17:15. Германия – Грузия

25.05. 21:00. Испания – Украина

Состав сборной Украины по пляжному футболу