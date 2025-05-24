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Пляжный футбол
24 мая 2025, 15:40 | Обновлено 24 мая 2025, 15:51
1363
0

Украина разгромила Грузию в пляжном футболе. Впереди – битва с Испанией

Сине-желтая команда успешно выступает в квалификации Евролиги-2025

24 мая 2025, 15:40 | Обновлено 24 мая 2025, 15:51
1363
0
Украина разгромила Грузию в пляжном футболе. Впереди – битва с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine

Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает успешное выступление в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.

В матче второго тура 24 мая украинская команда разгромила сборную Грузии (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у украинской команды забили: Олег Зборовский (дубль), Иван Глуцкий, Максим Войток, Александр Самойленко.

Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В первом туре сине-желтая команда одержала волевую победу над командой Германии (3:2), а Грузия разгромно уступила Испании (3:15).

Турнирное положение: 1. Украина – 6 очков (2 матча), 2. Испания – 3 очка (1 матч), 3. Германия – 0 очков (1 матч), 4. Грузия – 0 очков (2 матча).

В последнем туре подопечных Николая Костенко ждет поединок против сборной Испании (25 мая в 21:00) – он станет решающим в борьбе за первое место в группе.

Евролига-2025 по пляжному футболу

Дивизион A. Группа 1. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)

24.05. 14:30. Украина – Грузия – 5:1

Голы: Зборовский (2), Глуцкий, Войток, Самойленко

Расписание матчей

  • 23.05. 15:45. Украина – Германия – 3:2
  • 23.05. 21:00. Грузия – Испания – 3:15
  • 24.05. 14:30. Украина – Грузия – 5:1
  • 24.05. 21:00. Испания – Германия
  • 25.05. 17:15. Германия – Грузия
  • 25.05. 21:00. Испания – Украина

Состав сборной Украины по пляжному футболу

  • Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
  • Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
  • Главный тренер: Николай Костенко

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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