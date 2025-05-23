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Пляжный футбол
23 мая 2025, 16:59 | Обновлено 23 мая 2025, 17:23
1691
1

Украина сделала камбек и вырвала победу у Германии на старте Евролиги

Первый этап Евролиги 2025 по пляжному футболу стартовал в Испании

23 мая 2025, 16:59 | Обновлено 23 мая 2025, 17:23
1691
1
Украина сделала камбек и вырвала победу у Германии на старте Евролиги
Sport 1

Мужская сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.

Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче 23 мая украинская команда переиграла сборную Германии (3:2). Уступая 0:2, украинцы сумели изменить ход поединка и в третьем тайме забили три мяча.

На 2-й минуте Йонас Шульте реализовал штрафной удар, а на 14-й минуте преимущество немцев удвоилось после гола Яна Петерсона (2:0). Затем сборная Украины имела шанс сократить отставание, когда арбитр назначил пенальти, но после удара Антона Росса мяч попал в штангу.

Все изменилось в третьем периоде. Самойленко точным ударом пробил вратаря соперников. Через несколько минут перекладина спасла немцев, но на 31-й минуте Максим Войток со стандарта сравнял счет. Буквально сразу Олег Зборовский вывел Украину вперед, и этот гол принес сине-желтым победу (3:2).

Финальные минуты были омрачены удалением Антона Росса, который пропустит следующий матч. Несмотря на нервную концовку, Украина одержала волевую победу на старте Евролиги-2025.

Далее сине-желтая команда сыграет против Грузии (24 мая в 14:30) и Испании (25 мая в 21:00).

Евролига-2025 по пляжному футболу

1-й тур, 23 мая. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)

15:45. Украина – Германия – 3:2

Голы: Самойленко, 27, Войток, 31, Зборовский, 33 – Шульте, 2, Петерсон, 14.

Украина: Неруш, Пославский, Корнейчук, Зборовский, Росс, Комар, Мельничук, Глуцкий, А. Борсук, Потапов, Самойленко, Войток.

Германия: Эбенер, Ромриг, Таутенханн, Видманн, Кауфманн, Петри, Петерсон, Баске, Шульте, Скайп, Олли, Кнюппель, Занд.

Предупреждения: Эбенер, 17 – Росс, 2.

Удаление: Росс, 33.

Состав групп

  • Группа 1: Испания, Украина, Германия, Грузия
  • Группа 2: Португалия, Польша, Франция, Турция

Состав сборной Украины по пляжному футболу

  • Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
  • Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
  • Главный тренер: Николай Костенко

Расписание матчей группы 1

  • 23.05. 15:45. Украина – Германия – 3:2
  • 23.05. 21:00. Грузия – Испания
  • 24.05. 14:30. Украина – Грузия
  • 24.05. 21:00. Испания – Германия
  • 25.05. 17:15. Германия – Грузия
  • 25.05. 21:00. Испания – Украина
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Андрій Заліщук
Виглядає красиво, але це ж Німеччина, яку ми мали виносити в одну калітку!!!
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