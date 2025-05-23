Украина – Германия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Мужская сборная Украины по пляжному футболу принимает участие в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.

Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В первом матче 23 мая в 15:45 по Киеву украинская команда играет против сборной Германии.

Далее сине-желтая команда сыграет против Грузии (24 мая в 14:30) и Испании (25 мая в 21:00).

Главный тренер украинской команды Николай Костенко рассчитывает на 12 исполнителей.

Евролига-2025 по пляжному футболу

Группа 1: Испания, Украина, Германия, Грузия

Группа 2: Португалия, Польша, Франция, Турция

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).

Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).

Календарь матчей сборной Украины в Евролиге-2025

23.05. 15:45. Украина – Германия

24.05. 14:30. Украина – Грузия

25.05. 21:00. Испания – Украина

Время начала матчей – киевское.

Расписание матчей