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Пляжный футбол
23 мая 2025, 12:49 | Обновлено 23 мая 2025, 12:57
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Украина – Германия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 мая в 15:45 по Киеву видеотрансляцию матча 1-го тура

23 мая 2025, 12:49 | Обновлено 23 мая 2025, 12:57
210
0
Украина – Германия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
АПФУ

Мужская сборная Украины по пляжному футболу принимает участие в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.

Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

В первом матче 23 мая в 15:45 по Киеву украинская команда играет против сборной Германии.

Далее сине-желтая команда сыграет против Грузии (24 мая в 14:30) и Испании (25 мая в 21:00).

Главный тренер украинской команды Николай Костенко рассчитывает на 12 исполнителей.

Евролига-2025 по пляжному футболу

  • Группа 1: Испания, Украина, Германия, Грузия
  • Группа 2: Португалия, Польша, Франция, Турция

Состав сборной Украины по пляжному футболу

  • Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
  • Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).

Календарь матчей сборной Украины в Евролиге-2025

  • 23.05. 15:45. Украина – Германия
  • 24.05. 14:30. Украина – Грузия
  • 25.05. 21:00. Испания – Украина

Время начала матчей – киевское.

📺 Видеотрансляция

Расписание матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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