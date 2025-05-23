Украина – Германия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 мая в 15:45 по Киеву видеотрансляцию матча 1-го тура
Мужская сборная Украины по пляжному футболу принимает участие в первом отборочном этапе Евролиги-2025 в дивизионе А.
Первый этап Евролиги проходит с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.
В первом матче 23 мая в 15:45 по Киеву украинская команда играет против сборной Германии.
Далее сине-желтая команда сыграет против Грузии (24 мая в 14:30) и Испании (25 мая в 21:00).
Главный тренер украинской команды Николай Костенко рассчитывает на 12 исполнителей.
Евролига-2025 по пляжному футболу
- Группа 1: Испания, Украина, Германия, Грузия
- Группа 2: Португалия, Польша, Франция, Турция
Состав сборной Украины по пляжному футболу
- Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
- Полевые игроки: Александр Корнейчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – Альтернатива), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).
Календарь матчей сборной Украины в Евролиге-2025
- 23.05. 15:45. Украина – Германия
- 24.05. 14:30. Украина – Грузия
- 25.05. 21:00. Испания – Украина
Время начала матчей – киевское.
Расписание матчей
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