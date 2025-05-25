Бронза и Суперфинал Евролиги. Женская сборная Украины перестреляла Чехию
Подопечные Юрия Клименко завоевали бронзовые медали первого этапа Евролиги
Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала бронзовые награды первого этапа Евролиги, «перестрелив» представительниц Чехии в безумном матче.
Начало матча сложилось для сине-желтых неудачно, уже на 1-й минуте соперницы повели после точного удара Мартины Фольпрехтовой. Сравнить счет украинкам удалось только после первого перерыва – отметилась Анастасия Клипаченко.
Однако не успела секундная стрелка обогнуть круг, как Фольпрехтова снова вывела чешскую сборную вперед. Тем не менее, в конце второго периода точные удары Юлии Костюк и Александры Скибиной переломили ход встречи – 3:2.
В третьем периоде соперницы обменялись голами Эвы Чочелусовой и Александры Скибиной. Итак, 4:3 – победа сборной Украины, которая гарантировала нашей команде третье место в отборе Евролиги-2025 и пропуск в финал.
Матчи плей-офф. Первый этап Евролиги, 25 мая.
Украина – Чехия - 4:3
Голы: Клипаченко (16), Костюк (22), Скибина (23, 29) - Фольпрехтова (1, 16), Чочолусова (27).
Украина: Терех, Кулик, Костюк, Клипаченко, Дубицкая, Бавзенюк, Скибина, Юрасова, Дячук, Прокопенко, Кулик, Квач, Чендей.
Чехия: Микинова, Квизова, Цизова, Котулова, Гамузова, Когтевая, Духачева, Портичева, Чечелусова, Фольпрехтова, Длуга, Матейкова.
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