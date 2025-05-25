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Пляжный футбол
25 мая 2025, 18:27 | Обновлено 25 мая 2025, 18:42
633
0

Бронза и Суперфинал Евролиги. Женская сборная Украины перестреляла Чехию

Подопечные Юрия Клименко завоевали бронзовые медали первого этапа Евролиги

25 мая 2025, 18:27 | Обновлено 25 мая 2025, 18:42
633
0
Бронза и Суперфинал Евролиги. Женская сборная Украины перестреляла Чехию
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала бронзовые награды первого этапа Евролиги, «перестрелив» представительниц Чехии в безумном матче.

Начало матча сложилось для сине-желтых неудачно, уже на 1-й минуте соперницы повели после точного удара Мартины Фольпрехтовой. Сравнить счет украинкам удалось только после первого перерыва – отметилась Анастасия Клипаченко.

Однако не успела секундная стрелка обогнуть круг, как Фольпрехтова снова вывела чешскую сборную вперед. Тем не менее, в конце второго периода точные удары Юлии Костюк и Александры Скибиной переломили ход встречи – 3:2.

В третьем периоде соперницы обменялись голами Эвы Чочелусовой и Александры Скибиной. Итак, 4:3 – победа сборной Украины, которая гарантировала нашей команде третье место в отборе Евролиги-2025 и пропуск в финал.

Матчи плей-офф. Первый этап Евролиги, 25 мая.

Украина – Чехия - 4:3

Голы: Клипаченко (16), Костюк (22), Скибина (23, 29) - Фольпрехтова (1, 16), Чочолусова (27).

Украина: Терех, Кулик, Костюк, Клипаченко, Дубицкая, Бавзенюк, Скибина, Юрасова, Дячук, Прокопенко, Кулик, Квач, Чендей.

Чехия: Микинова, Квизова, Цизова, Котулова, Гамузова, Когтевая, Духачева, Портичева, Чечелусова, Фольпрехтова, Длуга, Матейкова.

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Евролига по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Чехии по пляжному футболу Анастасия Клипаченко Юлия Костюк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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