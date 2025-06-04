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04 июня 2025, 02:47 |
117
0

ФОТО. Как жена Реброва поздравила мужа с днём рождения. Милота

Анна Реброва красиво поздравила своего возлюбленного

04 июня 2025, 02:47 |
117
0
ФОТО. Как жена Реброва поздравила мужа с днём рождения. Милота
Instagram. Анна и Сергей Ребровы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил 51-й день рождения во время подготовки команды к матчам в Канаде.

Хотя его супруга – Анна Реброва – сейчас далеко, она не забыла поздравить мужа.

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«С днем рождения, любимый муж! Ты все знаешь 🥰 15 лет вместе пролетели как миг!

Хочу и дальше идти с тобой рядом! Пусть в этом быстротечном мире будет неизменной наша любовь!

Мы всегда твоя поддержка и твой тыл», – написала жена Реброва.

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фото Анна Реброва Сергей Ребров день рождения сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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