ФОТО. Как жена Реброва поздравила мужа с днём рождения. Милота
Анна Реброва красиво поздравила своего возлюбленного
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил 51-й день рождения во время подготовки команды к матчам в Канаде.
Хотя его супруга – Анна Реброва – сейчас далеко, она не забыла поздравить мужа.
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«С днем рождения, любимый муж! Ты все знаешь 🥰 15 лет вместе пролетели как миг!
Хочу и дальше идти с тобой рядом! Пусть в этом быстротечном мире будет неизменной наша любовь!
Мы всегда твоя поддержка и твой тыл», – написала жена Реброва.
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