ФОТО. Как жена Реброва поздравила мужа с днём рождения. Милота

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил 51-й день рождения во время подготовки команды к матчам в Канаде.

Хотя его супруга – Анна Реброва – сейчас далеко, она не забыла поздравить мужа.

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«С днем рождения, любимый муж! Ты все знаешь 🥰 15 лет вместе пролетели как миг!

Хочу и дальше идти с тобой рядом! Пусть в этом быстротечном мире будет неизменной наша любовь!

Мы всегда твоя поддержка и твой тыл», – написала жена Реброва.