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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
04.06.2025 22:00 - : -
Португалия
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Лига наций
03 июня 2025, 16:07 |
371
0

Германия – Португалия. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги наций

Поединок состоится 4 июня и начнется в 22:00 по Киеву

03 июня 2025, 16:07 |
371
0
Германия – Португалия. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

4 июня на Альянц-Арене пройдет матч полуфинала Лиги Наций УЕФА, в котором сборная Германии сыграет против сборной Португалии. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Германия

Команда долгое время переживала очень непростой отрезок. И смена Лева на Флика не помогла. Наоборот, Ханси провалил чемпионат мира, а потом был уволен (первый такой случай в немецкой истории), причем за убогую игру и результаты в контрольных поединках. В итоге у Нагельсманна было меньше года на подготовку к домашнему Евро, но он справился: там его подопечные всем понравились, и всегда будут гадать, куда бы дошли, если бы не роковой гол от Испании, будущего триумфатора, в экстра-тайме.

В Лиге Наций, уже без Крооса и ряда других ветеранов, сборная тоже показала себя хорошо. Она осенью, в противостояниях с Нидерландами, Венгрией и Боснией набрала 14 очков, уверенно выиграв первое место. А потом, в марте, добавили проход Италии в четвертьфинале: выиграли уже на выезде, а потом, быстро забив трижды дома, благодушно согласился на ничью в ответном домашнем поединке.

Португалия

Сборная играла долго под руководством Фернанду Сантуша. Но после относительной неудачи на предыдущем чемпионате мира его сменили на Роберто Мартинеса. Тот не проваливается, но и результаты не так уж и впечатляют. Да, на Евро дошли до четвертьфинала, где только по пенальти вылетели от Франции. Но и выиграли на том турнире в основное время только пару первых матчей!

В Лиге Наций тоже были не самые однозначные результаты. Да, группу команда выиграла с 4-мя победами и 14 очками, но там и в соперниках были Хорватия с Шотландией и Польшей. В марте, в четвертьфинале, Роналду и компания проиграли в Копенгагене 0:1, а дома дожали датчан только в экстра-тайме, правда, доведя в итоге до внушительных 5:2.

Статистика личных встреч

Португальцы в конце прошлого века четырежды кряду не уступали в очных поединках. Но сейчас уже у Германии 4 победы кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят аргументов в пользу гостей. Согласимся: немцы должны выигрывать в Мюнхене в основное время (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Германия
4 июня 2025 -
22:00
Португалия
Победа Германии 1.94 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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