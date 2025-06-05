25 лет спустя. Сборная Португалии вырвала победу у Германии

В Мюнхене состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором встретились сборные Германии и Португалии.

В начале встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала после скидки Киммиха, который проводил 100-й матч в составе Бундестима, Горецка из центра штрафной пробил слишком слабо в руки Коште. А затем Нету прострелил на Роналду, который также пробил не лучшим образом, что не стало проблемой для тер Штегена.

Немцы больше владели мячом, а «избранные» отвечали быстрыми контрвыпадами и агрессивным прессингом. Активностью у Португалии выделялся Нету, стремительными рывками разгонявший контратаки своей команды.

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При этом атаки португальцев выглядели довольно остро. Но по-настоящему голевые моменты состоялись у ворот гостей. В двух эпизодах Кошта совершил блестящие сэйвы. Сначала голкипер среагировал на удар Вольтемаде, а потом потянул из угла низовой удар от Горецки. В дальнейшем команды снизили скорости, добавив больше осторожности в свои действия.

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот сборной Германии, когда Роналду едва не замкнул прострел Мендеша. Немцы на это ответили результативной атакой. Киммих сделал очередную результативную передачу (уже шестую в этой Лиге наций), технично забросив мяч на забегание Вирцу, который ювелирным ударом головой пробил точно в угол.

Вскоре тренерский штаб Португалии попытался изменить ситуацию на поле тройной заменой, и это сразу принесло результат. В игру вступил Консейсау, который свой проход завершил техничным ударом в дальний угол. Интересно, что 25 лет назад, когда была зафиксирована единственная до теперь победа португальцев над Германией, хет-триком в ворота Бундестима отметился Сержиу Консейсау, отец нынешнего футболиста «избранных».

На достигнутом гости не остановились, продолжая активно бежать в атаку. И довольно быстро они забили второй гол: Роналду замкнул прострел Мендеша.

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Немцы постарались исправить ситуацию, но создали всего один реальный момент для взятия ворот: Адееми с острого угла попал в штангу. Португальцы грамотно держали мяч и при этом не переставали угрожать воротам соперников. Чудом они не увеличили свое преимущество, когда тер Штеген отбил удар Жоты, а потом потянул добивание Консейсау.

Сборная Португалии второй раз в истории обыграла Германию и вышла в финал Лиги наций. Соперником «избранных» станет победитель противостояния Испания – Франция.

Лига наций. Полуфинал.

Германия – Португалия – 1:2

Голы: Вирц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)

Предупреждения: Р.Диаш (85) – Та (80), Вирц (84), Фюллькруг (85)

Германия: тер Штеген, Антон (Нмеча, 71), Та, Кох, Киммих, Павлович (Адееми, 71), Горецка, Миттельштадт (Госенс, 60), Сане (Гнабри, 60), Вирц, Вольтемаде (Фюллькруг, 60)

Португалия: Кошта, Ж. Невеш (Семеду, 58), Диаш, Инасиу, Мендеш, Р. Невеш (Витинья, 58), Бернарду Силва, Тринкау (Консейсау, 58), Фернандеш, Нету (Диогу Жота, 83), Роналду (Палинья, 90)

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

ГЕРМАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА