МАРТИНЕС: «Игра против Германии? Это был большой тест на наше мужество»

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес поделился эмоциями после полуфинального матча Лиги наций против сборной Германии (2:1).

«Игра против сборной Германии – это хорошая проверка для нас. Тем более если она играет дома. Особо важным был психологический аспект. Мы приехали в сборную Германии, которую последний раз обыгрывали 25 лет назад. Это был большой тест на наше мужество, и я максимально горд своими игроками.

Мы понимали, что Германия обычно ударно проводит стартовый отрезок матча. Мы хотели хорошо начать, но еще мощнее закончить. Игроки замены прибавили нам энергии.

Думаю, мы продемонстрировали, что успели добавить со времен последнего Евро. Теперь у нас больше игроков, на кого мы можем рассчитывать, и каждый из них может внести что-то свое», – заявил тренер.

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.