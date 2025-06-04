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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
04.06.2025 22:00 - : -
Португалия
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Лига наций
04 июня 2025, 10:47 | Обновлено 04 июня 2025, 10:48
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0

Германия – Португалия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Лиги наций

04 июня 2025, 10:47 | Обновлено 04 июня 2025, 10:48
15
0
Германия – Португалия. Текстовая трансляция матча

В среду, 4 июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встретятся сборные Германии и Португалии. Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

После вылета в 1/4 финала домашнего Евро-2024 Бундестим, выступавший в Лиге наций, не потерпел ни одного поражения (5 побед и 3 ничьи). В марте немцы по итогам двухматчевого противостояния прошли сборную Италии. Такая же история у португальцев, которые не смогли преодолеть четвертьфинал чемпионата Европы и после этого дошли до полуфинала Лиги наций без поражений. Ранее команды провели 11 очных дуэлей, в которых 7 побед одержала Германия, 1 раз успех праздновали португальцы и еще трижды была зафиксирована ничья. Предыдущее противостояние команд состоялось на групповом этапе Евро-2021: Бундестим победил со счетом 4:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Германия
4 июня 2025 -
22:00
Португалия
Победа Германии 1.94 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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