В среду, 4 июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встретятся сборные Германии и Португалии. Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

После вылета в 1/4 финала домашнего Евро-2024 Бундестим, выступавший в Лиге наций, не потерпел ни одного поражения (5 побед и 3 ничьи). В марте немцы по итогам двухматчевого противостояния прошли сборную Италии. Такая же история у португальцев, которые не смогли преодолеть четвертьфинал чемпионата Европы и после этого дошли до полуфинала Лиги наций без поражений. Ранее команды провели 11 очных дуэлей, в которых 7 побед одержала Германия, 1 раз успех праздновали португальцы и еще трижды была зафиксирована ничья. Предыдущее противостояние команд состоялось на групповом этапе Евро-2021: Бундестим победил со счетом 4:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Германия Португалия Победа Германии 1.94 Сделать ставку

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