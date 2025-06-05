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  4. Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
04.06.2025 22:00 – FT 1 : 2
Португалия
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Лига наций
05 июня 2025, 00:07 | Обновлено 05 июня 2025, 00:40
3463
0

Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

05 июня 2025, 00:07 | Обновлено 05 июня 2025, 00:40
3463
0
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене прошел первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречались сборные Германии и Португалии (1:2).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет для сборной Германии. На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет для Португалии.

Победный гол на 68-й минуте забил Криштиану Роналду (2:1). Это его 937-й гол в профи-карьере.

Португалия вышла в финал Лиги наций (8 июня в Мюнхене на Альянц Арене). Соперником станет победитель пары Испания – Франция (5 июня в Штутгарте). Неудачники полуфиналов сыграют в матче за третье место.

🔹 Лига наций 2025. Полуфинал

4 июня 2025 года, Мюнхен

Германия – Португалия – 1:2

Гол: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 48 мин

ГОЛ! 1:1. Франсишку Консейсау, 63 мин

ГОЛ! 1:2. Криштиану Роналду, 68 мин

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Португалия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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