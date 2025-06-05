4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене прошел первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречались сборные Германии и Португалии (1:2).

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На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет для сборной Германии. На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет для Португалии.

Победный гол на 68-й минуте забил Криштиану Роналду (2:1). Это его 937-й гол в профи-карьере.

Португалия вышла в финал Лиги наций (8 июня в Мюнхене на Альянц Арене). Соперником станет победитель пары Испания – Франция (5 июня в Штутгарте). Неудачники полуфиналов сыграют в матче за третье место.

🔹 Лига наций 2025. Полуфинал

4 июня 2025 года, Мюнхен

Германия – Португалия – 1:2

Гол: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 48 мин

ГОЛ! 1:1. Франсишку Консейсау, 63 мин

ГОЛ! 1:2. Криштиану Роналду, 68 мин