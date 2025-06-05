Лига наций. Португалия с голом Роналду пробилась в финал и ждет соперника
Во втором полуфинальном матче сыграют Испания и Франция
Вечером 4 июня в Мюнхене прошел первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» встречались сборные Германии и Португалии (1:2).
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На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет для сборной Германии. На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет для Португалии.
Победный гол на 68-й минуте забил Криштиану Роналду (2:1). Это его 937-й гол в профи-карьере.
Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций. Соперником станет победитель пары Испания – Франция (5 июня в Штутгарте).
Финальный поединок пройдет 8 июня в Мюнхене на Альянц Арене. Неудачники полуфиналов сыграют в матче за третье место 8 июня в Штутгарте.
🏆 Лига наций 2025. Полуфинал
4 июня 2025 года, Мюнхен
- 🔹 Германия – Португалия – 1:2
Гол: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68
5 июня 2025 года, Штутгарт
- 🔹 Испания – Франция
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