Лига наций. Португалия с голом Роналду пробилась в финал и ждет соперника

Вечером 4 июня в Мюнхене прошел первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречались сборные Германии и Португалии (1:2).

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На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет для сборной Германии. На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет для Португалии.

Победный гол на 68-й минуте забил Криштиану Роналду (2:1). Это его 937-й гол в профи-карьере.

Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций. Соперником станет победитель пары Испания – Франция (5 июня в Штутгарте).

Финальный поединок пройдет 8 июня в Мюнхене на Альянц Арене. Неудачники полуфиналов сыграют в матче за третье место 8 июня в Штутгарте.

🏆 Лига наций 2025. Полуфинал

4 июня 2025 года, Мюнхен

🔹 Германия – Португалия – 1:2

Гол: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

5 июня 2025 года, Штутгарт

🔹 Испания – Франция

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