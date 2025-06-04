ЧЖЭН – про Соболенко: «Мешали ли мне ее крики? Не особо»
Китаянка прокомментировала ход поединка
Во время четвертьфинального матча Ролан Гаррос «нейтралка» Арина Соболенко часто очень громко кричала при ударах, хотя зрители, следящие за теннисом, давно к этому привыкли.
После игры у Чжэн Циньвень спросили, мешали ли ей эти звуки. На пресс-конференции после матча китаянка ответила и прокомментировала ход поединка.
«Не особо», – сказала она про крики Соболенко.
«Думаю, я просто напрягалась из-за того, что это четвертьфинал Ролан Гаррос. Мне кажется, неважно, с кем бы я сегодня играла – я все равно была бы зажата, потому что у меня очень большое желание хорошо выступить на этом турнире. Это, наверное, и помешало мне показать лучший теннис. Думаю, я даже не сыграла на 60 или 70 процентов от своих возможностей.
Чжэн также спросили, была ли Сабаленко самой мощной соперницей, с которой ей приходилось сталкиваться.
Когда я тренируюсь, мои спарринг-партнеры – мужчины, так что, конечно, они бьют сильнее, чем она. Для меня это не проблема. Я просто жалею, что не смогла показать лучшую игру на корте – и все».
Тем не менее, китаянка считает, что ее тактический план на игру сработал «вполне нормально».
«Думаю, мой план на игру работал довольно неплохо. Но я зажималась, и тогда допускала много простых ошибок, особенно когда вела в первом сете. Мне не удалось придерживаться этого плана от начала и до конца, потому что иногда я дарила ей слишком много легких невынужденных ошибок».
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