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  4. ЧЖЭН – про Соболенко: «Мешали ли мне ее крики? Не особо»
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 03:08 |
73
0

ЧЖЭН – про Соболенко: «Мешали ли мне ее крики? Не особо»

Китаянка прокомментировала ход поединка

04 июня 2025, 03:08 |
73
0
ЧЖЭН – про Соболенко: «Мешали ли мне ее крики? Не особо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Во время четвертьфинального матча Ролан Гаррос «нейтралка» Арина Соболенко часто очень громко кричала при ударах, хотя зрители, следящие за теннисом, давно к этому привыкли.

После игры у Чжэн Циньвень спросили, мешали ли ей эти звуки. На пресс-конференции после матча китаянка ответила и прокомментировала ход поединка.

«Не особо», – сказала она про крики Соболенко.

«Думаю, я просто напрягалась из-за того, что это четвертьфинал Ролан Гаррос. Мне кажется, неважно, с кем бы я сегодня играла – я все равно была бы зажата, потому что у меня очень большое желание хорошо выступить на этом турнире. Это, наверное, и помешало мне показать лучший теннис. Думаю, я даже не сыграла на 60 или 70 процентов от своих возможностей.

Чжэн также спросили, была ли Сабаленко самой мощной соперницей, с которой ей приходилось сталкиваться.

Когда я тренируюсь, мои спарринг-партнеры – мужчины, так что, конечно, они бьют сильнее, чем она. Для меня это не проблема. Я просто жалею, что не смогла показать лучшую игру на корте – и все».

Тем не менее, китаянка считает, что ее тактический план на игру сработал «вполне нормально».

«Думаю, мой план на игру работал довольно неплохо. Но я зажималась, и тогда допускала много простых ошибок, особенно когда вела в первом сете. Мне не удалось придерживаться этого плана от начала и до конца, потому что иногда я дарила ей слишком много легких невынужденных ошибок».

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Ролан Гаррос 2025 Чжэн Циньвень Арина Соболенко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Источник
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