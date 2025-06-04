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  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 04:02 |
280
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»

Артем – об увольнении Мирона Богдановича из «Карпат»

04 июня 2025, 04:02 |
280
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на увольнение Мирона Маркевича из «Карпат».

– Слышал, что был определенный конфликт между шеф-скаутом «Карпат» Глебом Корниенко и главным тренером Мироном Маркевичем, что об этом думаете?
– Посмотрим глобально на ситуацию. В футбольном мире кто такой Глеб Корниенко, а кто – Мирон Богданович Маркевич? Возьмем достижения и результаты. Как сказал Юрий Вильевич Максимов: «Мне нужно было учиться на IT-специалиста и заниматься компьютерами, чтобы чуть больше разбираться в футболе». Однако он (Максимов – прим. И. Л.) отыграл в «Динамо», «Вердере», имеет прекрасный футбольный бэкграунд.

А здесь – конфликт. И это, вероятно, ошибка в видении инвестора клуба, который сравнивает Маркевича с Корниенко – скаутом или руководителем аналитического отдела. Сложно даже корректно это назвать. «Карпаты» точно допустили ошибку с увольнением Маркевича и дальнейшим развитием.

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

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Артем Федецкий Карпаты Львов Украинская Премьер-лига отставка Мирон Маркевич Глеб Корниенко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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