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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 11:20 |
89
0

«Все болели за Динамо». Экс-игрок сборной Украины – о переходе в Шахтер

Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий клуб

14 марта 2025, 11:20 |
89
0
«Все болели за Динамо». Экс-игрок сборной Украины – о переходе в Шахтер
Instagram. Артем Федецкий

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему играл в донецком «Шахтере», а не киевском «Динамо»:

«Очевидно, что в детстве все болели за «Динамо». Все изменилось, когда Ринат Ахметов взял донецкий клуб под свое крыло. «Шахтер» полностью поменял свое направление и стал главным соперником для киевского клуба.

В то время, когда я играл, активно строилась академия, появилось много нового. Был выбран бразильский вектор. Все понимали, что «Шахтер» должен показывать стабильный результат сразу, а не ждать несколько лет. Никто не ждал, чтобы росла молодежь.

Это было ключевым фактором для меня – то, как клуб развивался. Плюс решение отца, он посоветовал перейти туда. Вот я и решил из Луцка такой дальней дорогой ехать в Донецк», – сказал Федецкий.

В 2019 году украинский защитник покинул львовские «Карпаты» и взял небольшую паузу в карьере. Позже играл за клуб «Вотранс» Луцк и в 2022 году окончательно повесил бутсы на гвоздь.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Артем Федецкий
Николай Титюк Источник: YouTube
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