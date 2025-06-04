Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев подписал контракт с ЛНЗ на два года, названы его помощники
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 03:15 | Обновлено 04 июня 2025, 03:25
38
0

Пономарев подписал контракт с ЛНЗ на два года, названы его помощники

Официально о новом коуче черкасского клуба будет объявлено вскоре

04 июня 2025, 03:15 | Обновлено 04 июня 2025, 03:25
38
0
Пономарев подписал контракт с ЛНЗ на два года, названы его помощники
ФК Рух. Виталий Пономарев

Черкасский ЛНЗ определился с новым главным тренером. Руководство клуба подписало контракт с 51-летним специалистом Виталием Пономаревым. Срок соглашения – два года.

В Черкассах Пономарев будет работать с хорошо знакомой командой. Весь его штаб, который работал ранее во львовском Рухе, также присоединится к ЛНЗ. Ассистентами главного тренера стали Иван Шуга и Геннадий Щекотилин, физиотерапевтом будет Виталий Романюк, а тренером вратарей – Андрей Радь.

Предыдущий наставник «фиолетовых» Роман Григорчук покинул клуб по завершении сезона. Под его руководством команда завершила чемпионат на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 31 очко в 30 матчах.

Для Пономарева это будет второй опыт работы в Премьер-лиге. Ранее он возглавлял «Рух» с августа 2023 года.

По теме:
ФОТО. Футболист Полесья проводит отпуск в житомирском гидропарке
Источник: Ротань хочет подписать для Полесья игрока Александрии
ФОТО. Футболист Шахтера сыграл роскошную свадьбу
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев ТаТоТаке ЛНЗ Черкассы отставка назначение тренера Андрей Радь Виталий Романюк Геннадий Щекотилин
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 03 июня 2025, 12:30 21
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/4 финала мейджора в Париже состоится 3 июня и начнется ориентировочно в 13:30

Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Футбол | 03 июня 2025, 15:05 0
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ

Клуб Первой лиги будет использовать стадион «Авангард», который расположен в Ровно

Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»
Футбол | 04.06.2025, 03:26
Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»
Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Теннис | 03.06.2025, 16:16
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2025, 22:01
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
02.06.2025, 05:57
Футбол
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
02.06.2025, 01:23 1
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
03.06.2025, 00:33
Бокс
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
02.06.2025, 06:22 3
Бокс
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48
Бокс
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем