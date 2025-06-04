Пономарев подписал контракт с ЛНЗ на два года, названы его помощники

Черкасский ЛНЗ определился с новым главным тренером. Руководство клуба подписало контракт с 51-летним специалистом Виталием Пономаревым. Срок соглашения – два года.

В Черкассах Пономарев будет работать с хорошо знакомой командой. Весь его штаб, который работал ранее во львовском Рухе, также присоединится к ЛНЗ. Ассистентами главного тренера стали Иван Шуга и Геннадий Щекотилин, физиотерапевтом будет Виталий Романюк, а тренером вратарей – Андрей Радь.

Предыдущий наставник «фиолетовых» Роман Григорчук покинул клуб по завершении сезона. Под его руководством команда завершила чемпионат на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 31 очко в 30 матчах.

Для Пономарева это будет второй опыт работы в Премьер-лиге. Ранее он возглавлял «Рух» с августа 2023 года.