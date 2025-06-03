Наибольший интерес к двум игрокам. Рух выйдет из отпуска в середине июня

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» начнут подготовку к новому сезону 23 июня и будут тренироваться на клубной загородной базе в Винниках.

После того как главный тренер Виталий Пономарев с помощниками покинул «Рух», руководство клуба еще не определилось, кто придет им на смену.

Конкретика в этом важном кадровом вопросе должна появиться в середине июня. Главный претендент на вакантную должность – Иван Федык, которому уже доводилось возглавлять «Рух» ранее. В тренерский штаб войдут Ярослав Мартынюк, Валентин Слюсар и Андрей Ковтун.

«Рух» могут покинуть нападающие Юрий Климчук и Ярослав Карабин, которыми активно интересуются не только отечественные клубы, но и зарубежные.

Трансфер опорного полузащитника Евгения Пастуха в «Карпаты», о котором сообщали СМИ, по разным причинам может не состояться.