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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 22:49 | Обновлено 03 июня 2025, 23:23
551
1

Наибольший интерес к двум игрокам. Рух выйдет из отпуска в середине июня

В клубе определятся с главным тренером через несколько недель

03 июня 2025, 22:49 | Обновлено 03 июня 2025, 23:23
551
1
Наибольший интерес к двум игрокам. Рух выйдет из отпуска в середине июня
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» начнут подготовку к новому сезону 23 июня и будут тренироваться на клубной загородной базе в Винниках.

После того как главный тренер Виталий Пономарев с помощниками покинул «Рух», руководство клуба еще не определилось, кто придет им на смену.

Конкретика в этом важном кадровом вопросе должна появиться в середине июня. Главный претендент на вакантную должность – Иван Федык, которому уже доводилось возглавлять «Рух» ранее. В тренерский штаб войдут Ярослав Мартынюк, Валентин Слюсар и Андрей Ковтун.

«Рух» могут покинуть нападающие Юрий Климчук и Ярослав Карабин, которыми активно интересуются не только отечественные клубы, но и зарубежные.

Трансфер опорного полузащитника Евгения Пастуха в «Карпаты», о котором сообщали СМИ, по разным причинам может не состояться.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Gargantua81
про Федыка повеселило
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