Наибольший интерес к двум игрокам. Рух выйдет из отпуска в середине июня
В клубе определятся с главным тренером через несколько недель
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» начнут подготовку к новому сезону 23 июня и будут тренироваться на клубной загородной базе в Винниках.
После того как главный тренер Виталий Пономарев с помощниками покинул «Рух», руководство клуба еще не определилось, кто придет им на смену.
Конкретика в этом важном кадровом вопросе должна появиться в середине июня. Главный претендент на вакантную должность – Иван Федык, которому уже доводилось возглавлять «Рух» ранее. В тренерский штаб войдут Ярослав Мартынюк, Валентин Слюсар и Андрей Ковтун.
«Рух» могут покинуть нападающие Юрий Климчук и Ярослав Карабин, которыми активно интересуются не только отечественные клубы, но и зарубежные.
Трансфер опорного полузащитника Евгения Пастуха в «Карпаты», о котором сообщали СМИ, по разным причинам может не состояться.
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