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  4. Черкасский ЛНЗ заинтересован в двух игроках Руха, но есть нюанс
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 21:59 | Обновлено 02 июня 2025, 22:08
419
0

Черкасский ЛНЗ заинтересован в двух игроках Руха, но есть нюанс

Черкасская команда начнет подготовку к новому сезону 23 июян

02 июня 2025, 21:59 | Обновлено 02 июня 2025, 22:08
419
0
Черкасский ЛНЗ заинтересован в двух игроках Руха, но есть нюанс
ФК Рух. Виталий Пономарев

В клубе ЛНЗ планируют 23 июня начать подготовку к новому сезону, которая будет проходить в Черкассах.

В ближайшее время ЛНЗ официально объявит о преемнике уже бывшего главного тренера Романа Григорчука, с которым сотрудничество было прекращено после завершения сезона. Им станет Виталий Пономарев – экс-наставник «Руха».

Как стало известно Sport.ua, одним из инициаторов этого перехода был новый генеральный директор ФК ЛНЗ Василий Каюк, который ранее работал именно в клубе «Рух».

Кроме того, в черкасском клубе проявляют интерес к двум футболистам «Руха» – вратарю Дмитрию Ледвию и полузащитнику Артуру Рябову. Но поскольку они находятся на контракте с львовским клубом, за эти трансферы придется заплатить.

С приходом нового тренерского штаба связывает большие надежды и опытный полузащитник черкасской команды Геннадий Пасич. Именно поэтому он решил еще на год продлить соглашение с ЛНЗ и вместе с партнерами доказать случайность последних неудач.

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ЛНЗ Черкассы Рух Львов инсайд Виталий Пономарев Василий Каюк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Дмитрий Ледвий Артур Рябов Геннадий Пасич
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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