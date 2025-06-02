Черкасский ЛНЗ заинтересован в двух игроках Руха, но есть нюанс
Черкасская команда начнет подготовку к новому сезону 23 июян
В клубе ЛНЗ планируют 23 июня начать подготовку к новому сезону, которая будет проходить в Черкассах.
В ближайшее время ЛНЗ официально объявит о преемнике уже бывшего главного тренера Романа Григорчука, с которым сотрудничество было прекращено после завершения сезона. Им станет Виталий Пономарев – экс-наставник «Руха».
Как стало известно Sport.ua, одним из инициаторов этого перехода был новый генеральный директор ФК ЛНЗ Василий Каюк, который ранее работал именно в клубе «Рух».
Кроме того, в черкасском клубе проявляют интерес к двум футболистам «Руха» – вратарю Дмитрию Ледвию и полузащитнику Артуру Рябову. Но поскольку они находятся на контракте с львовским клубом, за эти трансферы придется заплатить.
С приходом нового тренерского штаба связывает большие надежды и опытный полузащитник черкасской команды Геннадий Пасич. Именно поэтому он решил еще на год продлить соглашение с ЛНЗ и вместе с партнерами доказать случайность последних неудач.
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