Новый тренер ЛНЗ хочет выгнать из клуба двух легионеров
Момо и Молло близки к уходу из черкасского клуба
Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.
Как стало известно Sport.ua, коуч намерен работать с украинскими, развивая молодежь из клубной академии. Специалист хочет избавиться от легионеров, играющих достаточно слабо. В летнее трансферное окно клуб покинут Фрэнсис Момо и Молло Бессала.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занял 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев озвучил руководству ЛНЗ одно из своих трансферных желаний.
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