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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 12:29 |
766
0

Новый тренер ЛНЗ хочет выгнать из клуба двух легионеров

Момо и Молло близки к уходу из черкасского клуба

01 июня 2025, 12:29 |
766
0
Новый тренер ЛНЗ хочет выгнать из клуба двух легионеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

Как стало известно Sport.ua, коуч намерен работать с украинскими, развивая молодежь из клубной академии. Специалист хочет избавиться от легионеров, играющих достаточно слабо. В летнее трансферное окно клуб покинут Фрэнсис Момо и Молло Бессала.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занял 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев озвучил руководству ЛНЗ одно из своих трансферных желаний.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фрэнсис Момо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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