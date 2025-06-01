Новый тренер ЛНЗ хочет выгнать из клуба двух легионеров

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

Как стало известно Sport.ua, коуч намерен работать с украинскими, развивая молодежь из клубной академии. Специалист хочет избавиться от легионеров, играющих достаточно слабо. В летнее трансферное окно клуб покинут Фрэнсис Момо и Молло Бессала.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занял 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев озвучил руководству ЛНЗ одно из своих трансферных желаний.