Большой трансфер. ПСЖ хочет подписать топ-игрока сборной Украины

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, защитник сборной Украины и Борнмута Илья Забарный входит в шорт-лист ПСЖ из трех игроков на усиление позиции в обороне.

Стороны уже провели первые переговоры по поводу трансфера.

При этом сообщается, что Борнмут не хочет отпускать Забарного после того, как клуб продал Дина Хейсена в Реал и близок к продаже Милоша Керкеза в Ливерпуль.

В контракте Ильи нет клаусулы, поэтому ПСЖ нужно договариваться с английским клубом.

В минувшем сезоне 22-летний Забарный провел 39 матчей и забил 1 гол.

