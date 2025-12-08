Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты

7 декабря мадридский «Реал» в матче 15-го тура Ла Лиги потерпел поражение в игре с «Сельтой» – 0:2.

После матча мадридцы раскритиковали деиствия арбитра встречи Алехандро Кинтеро Гонсалеса, который во втором тайме удалил Альваро Каррераса и Франа Гарсию, а также Эдрика, который эмоционально вел себя на скамейке запасных.

«Хотя это и не повлияло на итоговый счет, то, что показал Кинтеро Гонсалес, было жалким. Он ведет себя так, будто проходит отбор, как это было в эпоху Негрейры, чтобы получить надлежащие бонусы – будь то статус международного арбитра или назначения на самые важные матчи на национальном уровне.

Он сам не знает, что свистит. Он из новых, но... плохой, оставим это пока тут [...] То, что делал арбитр, – это что-то невероятное, сплошная бессмыслица. Он из новых, но хорошо обучен. Он не судил одинаково, был очень снисходительным к затягиванию времени со стороны «Сельты». Правило восьми секунд – это позор, издевательство над болельщиками, игроками и всеми.

Сегодня не тот день, когда мы можем говорить о пенальти или офсайдах. Это был день бесконечных мелких решении – желтые, затягивание времени; все это изматывает. Это не причина поражения, но арбитраж нас не удивляет, потому что все снова было жалко на фоне слабого матча команды».