Реал накинулся с обвинениями на арбитра после поражения от Сельты
В Мадриде недовольны действиями Кинтеро Гонсалеса
7 декабря мадридский «Реал» в матче 15-го тура Ла Лиги потерпел поражение в игре с «Сельтой» – 0:2.
После матча мадридцы раскритиковали деиствия арбитра встречи Алехандро Кинтеро Гонсалеса, который во втором тайме удалил Альваро Каррераса и Франа Гарсию, а также Эдрика, который эмоционально вел себя на скамейке запасных.
«Хотя это и не повлияло на итоговый счет, то, что показал Кинтеро Гонсалес, было жалким. Он ведет себя так, будто проходит отбор, как это было в эпоху Негрейры, чтобы получить надлежащие бонусы – будь то статус международного арбитра или назначения на самые важные матчи на национальном уровне.
Он сам не знает, что свистит. Он из новых, но... плохой, оставим это пока тут [...] То, что делал арбитр, – это что-то невероятное, сплошная бессмыслица. Он из новых, но хорошо обучен. Он не судил одинаково, был очень снисходительным к затягиванию времени со стороны «Сельты». Правило восьми секунд – это позор, издевательство над болельщиками, игроками и всеми.
Сегодня не тот день, когда мы можем говорить о пенальти или офсайдах. Это был день бесконечных мелких решении – желтые, затягивание времени; все это изматывает. Это не причина поражения, но арбитраж нас не удивляет, потому что все снова было жалко на фоне слабого матча команды».
Не обошли вниманием мадридцы и удаления, а также традиционно упомянули руководителя комитета арбитров Франа Сото:
«Режиссура нам не показала подробно с лучшего ракурса оба эпизода с Фаном Гарсией, так что мы не можем определить, были ли они справедливыми. Также удивляет, как быстро он побежал к Каррерасу после его слов. Очень легко идти против одних и закрывать глаза на других. Протестовали все: и «Сельта», и Хиральдес; все это видно на кадрах, хотя их и не показывают.
Это не арбитраж для лиги, которая претендует быть одной из лучших в мире. Хотим увидеть, что скажет Фран Сото и что скажут в «Tiempo de Revision», если вообще покажут эти эпизоды».
