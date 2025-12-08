Челси готов обменять Мудрика на аргентинского центрхава
«Синим» якобы интересен Валентин Барко из «Страсбура»
История с потенциальным переходом 24-летнего вингера «Челси» Михаила Мудрика во французский «Страсбур» в случае завершения допинговой дисквалификации украинца в начале следующего года получила интересное продолжение.
Есть информация, что «Челси» готов не просто отпустить Мудрика в аренду, но и вообще готов расстаться с украинцем навсегда или отпустить его во Францию с опцией обратного выкупа.
Отмечается, что лондонцы якобы открыты к обсуждению варианта с обменом Мудрика на 21-летнего центрхава «Страсбура» Валентина Барко, имеющего в активе один матч за национальную сборную Аргентины.
Помимо «Страсбура» интерес к Мудрику ныне проявляет «Севилья», однако любые потенциальные варианты с переходом украинца из «Челси» в другой клуб в начале следующего года будут напрямую зависеть от возможного возвращения Михаила на поле после дисквалификации, о сроках которой официальной информации нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Верес» согласился доиграть матч
Поединок состоится 8 декабря в 19:00 по Киеву