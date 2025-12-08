Челси готов обменять Мудрика на аргентинского центрхава

История с потенциальным переходом 24-летнего вингера «Челси» Михаила Мудрика во французский «Страсбур» в случае завершения допинговой дисквалификации украинца в начале следующего года получила интересное продолжение.

Есть информация, что «Челси» готов не просто отпустить Мудрика в аренду, но и вообще готов расстаться с украинцем навсегда или отпустить его во Францию с опцией обратного выкупа.

Отмечается, что лондонцы якобы открыты к обсуждению варианта с обменом Мудрика на 21-летнего центрхава «Страсбура» Валентина Барко, имеющего в активе один матч за национальную сборную Аргентины.

Помимо «Страсбура» интерес к Мудрику ныне проявляет «Севилья», однако любые потенциальные варианты с переходом украинца из «Челси» в другой клуб в начале следующего года будут напрямую зависеть от возможного возвращения Михаила на поле после дисквалификации, о сроках которой официальной информации нет.