Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов

31 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись французский ПСЖ и итальянский «Интер». Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления соперника и разгромили миланский клуб со счетом 5:0.

Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями этого турнира – это нападающие Марко Асенсио, Рандаль Коло Муани и защитник Милан Шкриньяр.

Дело в том, что по правилам УЕФА, футболист не считается триумфатором Лиги чемпионов, если его не было в заявке на финальный матч. Все три игрока зимой уехали играть за другие команды и не могли быть в заявке на такой важный матч.

Шкриньяр выступает в Турции за «Фенербахче», Асенсио уехал в английскую «Астон Виллу», а Коло Муани выступает на правах аренды за итальянский «Ювентус».

Если защитник не сыграл ни единого матча за ПСЖ в Лиге чемпионов 2024/25, то два нападающих провели по четыре поединка в еврокубках до зимнего трансферного окна.

УЕФА выделило по 50 золотых и серебряных наград для ПСЖ и «Интера», соответственно. Если руководство французского клуба примет такое решение, то сможет отдать по одной медали Асенсио, Коло Муани и Шкриньяру, но официально УЕФА не будет считать их победителями.