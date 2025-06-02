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Лига чемпионов
02 июня 2025, 08:17 |
1655
0

Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов

Шкриньяр, Коло Муани и Асенсио не были заявлены на решающий матч против «Интера»

02 июня 2025, 08:17 |
1655
0
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

31 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись французский ПСЖ и итальянский «Интер». Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления соперника и разгромили миланский клуб со счетом 5:0.

Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями этого турнира – это нападающие Марко Асенсио, Рандаль Коло Муани и защитник Милан Шкриньяр.

Дело в том, что по правилам УЕФА, футболист не считается триумфатором Лиги чемпионов, если его не было в заявке на финальный матч. Все три игрока зимой уехали играть за другие команды и не могли быть в заявке на такой важный матч.

Шкриньяр выступает в Турции за «Фенербахче», Асенсио уехал в английскую «Астон Виллу», а Коло Муани выступает на правах аренды за итальянский «Ювентус».

Если защитник не сыграл ни единого матча за ПСЖ в Лиге чемпионов 2024/25, то два нападающих провели по четыре поединка в еврокубках до зимнего трансферного окна.

УЕФА выделило по 50 золотых и серебряных наград для ПСЖ и «Интера», соответственно. Если руководство французского клуба примет такое решение, то сможет отдать по одной медали Асенсио, Коло Муани и Шкриньяру, но официально УЕФА не будет считать их победителями.

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Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер Рандаль Коло Муани Милан Шкриньяр Марко Асенсио
Николай Титюк Источник: RMC Sport
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