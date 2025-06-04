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04 июня 2025, 02:34 |
154
0

ФОТО. Футболист Полесья проводит отпуск в житомирском гидропарке

Хорошая шутка от пресс-службы Полесья

04 июня 2025, 02:34 |
154
0
ФОТО. Футболист Полесья проводит отпуск в житомирском гидропарке
Instagram. Жоао Виалле с женой

Пресс-служба житомирского «Полесья» пошутила относительно отпуска нападающего команды Жоао Виалле.

На своей странице в Instagram клуб опубликовал фото бразильца с его женой на фоне моря или океана с подписью:

«Жоао Виалле вместе с женой уже отдыхают в житомирском гидропарке 🤪😁😂😁😂 А какое ваше любимое место для отдыха? 🏝️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты клуба оценили шутку и ответили комментариями:

«Житомир прекрасен», «Житомир лучший», «Ну зачем обманывать? Ну видно же, что это Дружбовский карьер», и так далее.

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фото Полесье Житомир lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Жоао Виалле
Максим Лапченко Источник: Instagram
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