ФОТО. Футболист Полесья проводит отпуск в житомирском гидропарке
Хорошая шутка от пресс-службы Полесья
Пресс-служба житомирского «Полесья» пошутила относительно отпуска нападающего команды Жоао Виалле.
На своей странице в Instagram клуб опубликовал фото бразильца с его женой на фоне моря или океана с подписью:
«Жоао Виалле вместе с женой уже отдыхают в житомирском гидропарке 🤪😁😂😁😂 А какое ваше любимое место для отдыха? 🏝️».
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Фанаты клуба оценили шутку и ответили комментариями:
«Житомир прекрасен», «Житомир лучший», «Ну зачем обманывать? Ну видно же, что это Дружбовский карьер», и так далее.
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