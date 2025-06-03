ВИДЕО Дисквалификация? Четвертьфиналист РГ ударил мяч ногой и попал в судью
Лоренцо Музетти мог досрочно проиграть поединок Фрэнсису Тиафо, но матч продолжился
3 июня проходит четвертьфинальный матч Ролан Гаррос 2025 между итальянцем Лоренцо Музетти (АТР 7) и американцем Фрэнсисом Тиафо (АТР 16).
Во втором сете Музетти проигрывал и выходил подавать. Болбой кинул Лоренцо мяч, а теннисист не смог его удобно подобрать на ракетку и в итоге ударил его ногой.
Мяч попал в линейную судью. К счастью, он не пострадала. А Музетти избежал дисквалификации.
Интересно, что в 2020 году на US Open Новак Джокович был дисквалифицирован с матча четвертого раунда против Пабло Карреньо Бусты за подобный инцидент. Тогда серб ударил мяч ракеткой и попал в судью, которой стал плохо.
Музетти и Тиафо обменялись сетами и сейчас играют третью партию. Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
ВИДЕО Дисквалификация? Четвертьфиналист РГ ударил мяч ногой и попал в судью
🚨 📺 LA LIADA DE MUSETTI #RolandGarros #RolandGarros2025 #tiafoe #Musetti https://t.co/khZnGSJJrw pic.twitter.com/VxzZxygUko— La Redonda (@LaRedonda_ES) June 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер сборной Украины остается в Мадриде, где будет играть под руководством Хаби Алонсо
Владимир Шепелев может стать игроком «Полесья»