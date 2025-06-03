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  4. ВИДЕО Дисквалификация? Четвертьфиналист РГ ударил мяч ногой и попал в судью
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 18:31 |
397
0

ВИДЕО Дисквалификация? Четвертьфиналист РГ ударил мяч ногой и попал в судью

Лоренцо Музетти мог досрочно проиграть поединок Фрэнсису Тиафо, но матч продолжился

03 июня 2025, 18:31 |
397
0
ВИДЕО Дисквалификация? Четвертьфиналист РГ ударил мяч ногой и попал в судью
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

3 июня проходит четвертьфинальный матч Ролан Гаррос 2025 между итальянцем Лоренцо Музетти (АТР 7) и американцем Фрэнсисом Тиафо (АТР 16).

Во втором сете Музетти проигрывал и выходил подавать. Болбой кинул Лоренцо мяч, а теннисист не смог его удобно подобрать на ракетку и в итоге ударил его ногой.

Мяч попал в линейную судью. К счастью, он не пострадала. А Музетти избежал дисквалификации.

Интересно, что в 2020 году на US Open Новак Джокович был дисквалифицирован с матча четвертого раунда против Пабло Карреньо Бусты за подобный инцидент. Тогда серб ударил мяч ракеткой и попал в судью, которой стал плохо.

Музетти и Тиафо обменялись сетами и сейчас играют третью партию. Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

ВИДЕО Дисквалификация? Четвертьфиналист РГ ударил мяч ногой и попал в судью

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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