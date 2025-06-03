3 июня проходит четвертьфинальный матч Ролан Гаррос 2025 между итальянцем Лоренцо Музетти (АТР 7) и американцем Фрэнсисом Тиафо (АТР 16).

Во втором сете Музетти проигрывал и выходил подавать. Болбой кинул Лоренцо мяч, а теннисист не смог его удобно подобрать на ракетку и в итоге ударил его ногой.

Мяч попал в линейную судью. К счастью, он не пострадала. А Музетти избежал дисквалификации.

Интересно, что в 2020 году на US Open Новак Джокович был дисквалифицирован с матча четвертого раунда против Пабло Карреньо Бусты за подобный инцидент. Тогда серб ударил мяч ракеткой и попал в судью, которой стал плохо.

Музетти и Тиафо обменялись сетами и сейчас играют третью партию. Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

ВИДЕО Дисквалификация? Четвертьфиналист РГ ударил мяч ногой и попал в судью