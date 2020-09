ВИДЕО. Попал мячом в линейную. Джокович дисквалифицирован с US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису.



Причиной дисквалификации стал случайный удар серба мячом в линейную судью. Отметим, что мяч попал в шею, женщина упала и сказала, что задыхается.



Это случилось в первом сете встречи против Пабло Карреньо-Бусты, при счете 6:5 в пользу испанца.

Отметим, что согласно регламенту нанесение физического вреда официальным лицам (официально – неспортивное поведение) ведет к дисквалификации спортсмена. Джокович в разговоре с судьей и супервайзером говорил, что готов к любому менее жесткому наказанию (оштрафовать на гейм или сет), но в итоге его все равно сняли с матча.



Таким образом, у Новака остается 17 побед на турнирах Большого Шлема. У Рафаэля Надаля их 19, у Роджера Федерера - 20.

First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6