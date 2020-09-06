ВИДЕО. Попал мячом в линейную. Джокович дисквалифицирован с US Open

Главный фаворит турнира досрочно завершил соревнования

  • 06.09.2020 23:23
  • 5177 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Попал мячом в линейную. Джокович дисквалифицирован с US Open
© ATP. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису.
 
Причиной дисквалификации стал случайный удар серба мячом в линейную судью. Отметим, что мяч попал в шею, женщина упала и сказала, что задыхается.
 
Это случилось в первом сете встречи против Пабло Карреньо-Бусты, при счете 6:5 в пользу испанца.

Отметим, что согласно регламенту нанесение физического вреда официальным лицам (официально – неспортивное поведение) ведет к дисквалификации спортсмена. Джокович в разговоре с судьей и супервайзером говорил, что готов к любому менее жесткому наказанию (оштрафовать на гейм или сет), но в итоге его все равно сняли с матча.
 
Таким образом, у Новака остается 17 побед на турнирах Большого Шлема. У Рафаэля Надаля их 19, у Роджера Федерера - 20.

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Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 06.09.2020 23:46
    +3
    Был бы негром или пид-ом , не посмели бы
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    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 06.09.2020 23:45
    0
    Регламент є регламент.
    Професіонал не може собі дозволити такої помилки, спеціально чи ні.
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 06.09.2020 23:44
    -2
    Сумно за підлість організаторів US Open. Джоко - ти кращий!
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    lenares85
    online
      lenares85, 06.09.2020 23:43
    -1
    Ударил не рассчитал силу и мяч в шею попал неожиданно, но травму нанести незнаю это бред
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.09.2020 23:38
    +1
    Видно на Джоковича началась травля. Не любят серба, потому что он круче и с более крепкими яйцами чем Надаль и Федерер, и может их обогнать.
    -
    Удачи Новаку. Это безобразие.
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    pas2012
      pas2012, 06.09.2020 23:34
    +4
    Комусь видно вигідно....шкода
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    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 06.09.2020 23:33
    +15
    Та видно ж що Джок випадково, сам налякався щей як
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.09.2020 23:33
    +14
    Це брєд за таке дискваліфіковувати, він явно неспеціально
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 06.09.2020 23:33
    +15
    Та видно ж що Джок випадково, сам налякався щей як
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.09.2020 23:33
    +14
    Це брєд за таке дискваліфіковувати, він явно неспеціально
    Ссылка
    pas2012
      pas2012, 06.09.2020 23:34
    +4
    Комусь видно вигідно....шкода
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 06.09.2020 23:46
    +3
    Был бы негром или пид-ом , не посмели бы
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.09.2020 23:38
    +1
    Видно на Джоковича началась травля. Не любят серба, потому что он круче и с более крепкими яйцами чем Надаль и Федерер, и может их обогнать.
    -
    Удачи Новаку. Это безобразие.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 06.09.2020 23:45
    0
    Регламент є регламент.
    Професіонал не може собі дозволити такої помилки, спеціально чи ні.
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