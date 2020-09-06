ВИДЕО. Попал мячом в линейную. Джокович дисквалифицирован с US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису.
Причиной дисквалификации стал случайный удар серба мячом в линейную судью. Отметим, что мяч попал в шею, женщина упала и сказала, что задыхается.
Это случилось в первом сете встречи против Пабло Карреньо-Бусты, при счете 6:5 в пользу испанца.
Отметим, что согласно регламенту нанесение физического вреда официальным лицам (официально – неспортивное поведение) ведет к дисквалификации спортсмена. Джокович в разговоре с судьей и супервайзером говорил, что готов к любому менее жесткому наказанию (оштрафовать на гейм или сет), но в итоге его все равно сняли с матча.
Таким образом, у Новака остается 17 побед на турнирах Большого Шлема. У Рафаэля Надаля их 19, у Роджера Федерера - 20.
First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.— Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2020
What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6
"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"— Eoin Sheahan (@EoinSheahan) September 6, 2020
Djokovic:pic.twitter.com/lNakdpAxDD
Источник — Sport.ua
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Професіонал не може собі дозволити такої помилки, спеціально чи ні.
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Удачи Новаку. Это безобразие.
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Удачи Новаку. Это безобразие.
Професіонал не може собі дозволити такої помилки, спеціально чи ні.
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