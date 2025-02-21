«Будет отличный матч». Симеоне – о мадридском дерби в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» ответил на вопрос касательно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где подопечным аргентинца предстоит сыграть с принципиальным соперником – мадридским «Реалом».

«Я собираюсь ответить только на один вопрос о жеребьевке. Все внимание сосредоточено сейчас на «Валенсии». Что касается Лиги чемпионов, то это будет отличный матч. Прекрасная дуэль и мы готовы к ней. Вот как я это вижу», – сказал Симеоне.

Первый матч будет сыгран 4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а вот уже 11 марта «Атлетико» на своем стадионе примет «сливочных».