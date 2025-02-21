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  4. «Будет отличный матч». Симеоне – о мадридском дерби в 1/8 финала ЛЧ
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:27
233
2

«Будет отличный матч». Симеоне – о мадридском дерби в 1/8 финала ЛЧ

Тренер «Атлетико» ждет непростого противостояния

21 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:27
233
2
«Будет отличный матч». Симеоне – о мадридском дерби в 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» ответил на вопрос касательно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где подопечным аргентинца предстоит сыграть с принципиальным соперником – мадридским «Реалом».

«Я собираюсь ответить только на один вопрос о жеребьевке. Все внимание сосредоточено сейчас на «Валенсии». Что касается Лиги чемпионов, то это будет отличный матч. Прекрасная дуэль и мы готовы к ней. Вот как я это вижу», – сказал Симеоне.

Первый матч будет сыгран 4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а вот уже 11 марта «Атлетико» на своем стадионе примет «сливочных».

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Лига чемпионов Атлетико Мадрид Реал Мадрид Диего Симеоне
Андрей Витренко Источник: Beinsports.com
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Комментарии 2
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Lulinnha
Дерби это всегда интересно ! 
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ivankondrat96
Буде цікаве протистояння, як завжди у матчах цих команд. Але тут ще буде додаткова відповідальність
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