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  4. Интер – вторая итальянская команда по количеству выходов в 1/8 финала ЛЧ
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 19:31 |
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Интер – вторая итальянская команда по количеству выходов в 1/8 финала ЛЧ

По результатам жеребьевки «нерадзурри» встретятся с «Фейеноордом»

21 февраля 2025, 19:31 |
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0
Интер – вторая итальянская команда по количеству выходов в 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» в 12-й раз вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и стал второй итальянской командой по количеству выходов на эту стадию турнира.

21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. По ее итогам соперником «нерадзурри» стал «Фейенорд». Первый матч между командами состоится 5 марта в Нидерландах, а вторая встреча запланирована на 11 марта на домашней арене «Интера».

Чаще «нерадзурри» в 1/8 финала Лиги чемпионов выходил только «Ювентус» (13). Предыдущее второе место в рейтинге принадлежало «Милану» (11).

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Интер Милан чемпионат Италии по футболу Фейеноорд Лига чемпионов статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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