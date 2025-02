Интер – вторая итальянская команда по количеству выходов в 1/8 финала ЛЧ

«Интер» в 12-й раз вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и стал второй итальянской командой по количеству выходов на эту стадию турнира.

21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. По ее итогам соперником «нерадзурри» стал «Фейенорд». Первый матч между командами состоится 5 марта в Нидерландах, а вторая встреча запланирована на 11 марта на домашней арене «Интера».

Чаще «нерадзурри» в 1/8 финала Лиги чемпионов выходил только «Ювентус» (13). Предыдущее второе место в рейтинге принадлежало «Милану» (11).

