ВИДЕО. Удачный угловой. Женская сборная Украины открыла счет против Албании
Автором гола стала Ольга Овдийчук
В пятницу, 21 февраля, стартовал поединок первого тура Лиги наций группы между женскими командами Украины и Албании.
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Местом проведения встречи стал стадион «Нико Дована», находящийся в албанском городе Дуррес.
На 33-й минуте счет на табло открыли «сине-желтые», благодаря удачному розыгрышу углового. Автором первого забитого мяча в матче стала Ольга Овдийчук, которая головой пробила в противоположный угол для вратаря.
ВИДЕО. Удачный угловой. Женская сборная Украины поразила ворота Албании
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