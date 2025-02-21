ВИДЕО. Удачный угловой. Женская сборная Украины открыла счет против Албании

В пятницу, 21 февраля, стартовал поединок первого тура Лиги наций группы между женскими командами Украины и Албании.

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Местом проведения встречи стал стадион «Нико Дована», находящийся в албанском городе Дуррес.

На 33-й минуте счет на табло открыли «сине-желтые», благодаря удачному розыгрышу углового. Автором первого забитого мяча в матче стала Ольга Овдийчук, которая головой пробила в противоположный угол для вратаря.

ВИДЕО. Удачный угловой. Женская сборная Украины поразила ворота Албании