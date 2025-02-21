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Лига наций
21 февраля 2025, 19:43 | Обновлено 21 февраля 2025, 19:49
689
1

ВИДЕО. Удачный угловой. Женская сборная Украины открыла счет против Албании

Автором гола стала Ольга Овдийчук

21 февраля 2025, 19:43 | Обновлено 21 февраля 2025, 19:49
689
1
ВИДЕО. Удачный угловой. Женская сборная Украины открыла счет против Албании
УАФ

В пятницу, 21 февраля, стартовал поединок первого тура Лиги наций группы между женскими командами Украины и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Местом проведения встречи стал стадион «Нико Дована», находящийся в албанском городе Дуррес.

На 33-й минуте счет на табло открыли «сине-желтые», благодаря удачному розыгрышу углового. Автором первого забитого мяча в матче стала Ольга Овдийчук, которая головой пробила в противоположный угол для вратаря.

ВИДЕО. Удачный угловой. Женская сборная Украины поразила ворота Албании

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Диванний Експерт
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