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  4. МАРКИНЬОС: «В Лиге чемпионов надо играть против лучших клубов»
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 20:06 |
171
1

МАРКИНЬОС: «В Лиге чемпионов надо играть против лучших клубов»

ПСЖ сыграет в 1/8 финала с «Ливерпулем»

21 февраля 2025, 20:06 |
171
1
МАРКИНЬОС: «В Лиге чемпионов надо играть против лучших клубов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан ПСЖ Маркиньос прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором парижане сыграют против «Ливерпуля».

«Это очень сильная команда с большим опытом в Лиге чемпионов. Нам нужно провести два великолепных матча. В этом турнире всегда приходится играть против лучших клубов. Если хочешь выиграть трофей, нужно преодолевать сложные испытания. Мы готовы к этому.

Сейчас команда находится в отличной форме, и это важно. Мы хорошо играем независимо от турнира. У нас сильный состав, и даже после ротации команда демонстрирует высокий уровень игры. Это наше большое преимущество.

Конечно, мы благодарны болельщикам за их поддержку. Они всегда рядом - в хорошие и непростые моменты. И в этих матчах мы также почувствуем их энергию. В первой игре на «Парк де Пренс» они будут нашей дополнительной силой. Это будет отличное противостояние», – прокомментировал Маркиньос.

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Маркиньос Ливерпуль жеребьевка жеребьевка Лиги чемпионов ПСЖ Лига чемпионов
Александр Сильченко Источник: ФК ПСЖ
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Обом командам трохи не пощастило. ПСЖ сам винен - треба було краще грати на етапі ліги. А от Ліверпуль міг сподіватись на слабшого суперника
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