ВИДЕО. Юный фанат Ромы рассмешил своей просьбой к Довбику

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мило пообщался с юным фанатом «волков» в четверг, 20 февраля, на стадионе «Олимпийский» в Риме, где проходил ответный матч стадии плейоф Лиги Европы с «Порту».

В Сети было опубликовано видео, как маленький мальчик попросил 27-летнего нападающего забить много голов. Такая просьба насмешила болельщиков, которые стали свидетелями этого разговора.

В ответ украинский нападающий показал маленькому фанату «Ромы» большой палец и также улыбнулся.

Ранее руководство «Ромы» отреагировало на травму Довбика.