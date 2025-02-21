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  4. ВИДЕО. Юный фанат Ромы рассмешил своей просьбой к Довбику
Италия
21 февраля 2025, 18:46 |
587
1

ВИДЕО. Юный фанат Ромы рассмешил своей просьбой к Довбику

Артема попросили забить много голов

21 февраля 2025, 18:46 |
587
1
ВИДЕО. Юный фанат Ромы рассмешил своей просьбой к Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мило пообщался с юным фанатом «волков» в четверг, 20 февраля, на стадионе «Олимпийский» в Риме, где проходил ответный матч стадии плейоф Лиги Европы с «Порту».

В Сети было опубликовано видео, как маленький мальчик попросил 27-летнего нападающего забить много голов. Такая просьба насмешила болельщиков, которые стали свидетелями этого разговора.

В ответ украинский нападающий показал маленькому фанату «Ромы» большой палец и также улыбнулся.

Ранее руководство «Ромы» отреагировало на травму Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу фанаты болельщики зрители видео
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Serhii P.
Довбик, звичайно, ні слова не зрозумів
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