ВИДЕО. Юный фанат Ромы рассмешил своей просьбой к Довбику
Артема попросили забить много голов
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мило пообщался с юным фанатом «волков» в четверг, 20 февраля, на стадионе «Олимпийский» в Риме, где проходил ответный матч стадии плейоф Лиги Европы с «Порту».
В Сети было опубликовано видео, как маленький мальчик попросил 27-летнего нападающего забить много голов. Такая просьба насмешила болельщиков, которые стали свидетелями этого разговора.
В ответ украинский нападающий показал маленькому фанату «Ромы» большой палец и также улыбнулся.
Ранее руководство «Ромы» отреагировало на травму Довбика.
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