Ливерпуль и ПСЖ встретятся в плей-офф еврокубков впервые с сезона 1996/97
21 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Впервые с сезона 1996/97 «Ливерпуль» и «ПСЖ» встретятся на стадии плей-офф крупного европейского турнира.
21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. По ее итогам «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» встретятся на этой стадии соревнования. Первый матч запланирован на 5 марта в Париже, а ответный матч – на 11 марта в Англии.
Последний раз эти команды встречались в 2018 году на групповом этапе ЛЧ. Оба поединка завершились победами хозяев поля («Ливерпуль» – 3:2, «ПСЖ» – 2:1).
3 - Liverpool et le Paris SG vont se croiser pour la 3e fois sur la scène européenne, après les demi-finales de la C2 en 1997 et la phase de groupes de la Ligue des Champions en 2018. Les 2 équipes ont toujours gagné à domicile sur ces affrontements. Sommet. #UCLDraw #PSGLIV pic.twitter.com/UenW1nWxcn— OptaJean (@OptaJean) February 21, 2025
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