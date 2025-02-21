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Лига чемпионов
21 февраля 2025, 20:00 |
372
0

Ливерпуль и ПСЖ встретятся в плей-офф еврокубков впервые с сезона 1996/97

21 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2025, 20:00 |
372
0
Ливерпуль и ПСЖ встретятся в плей-офф еврокубков впервые с сезона 1996/97
Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые с сезона 1996/97 «Ливерпуль» и «ПСЖ» встретятся на стадии плей-офф крупного европейского турнира.

21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. По ее итогам «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» встретятся на этой стадии соревнования. Первый матч запланирован на 5 марта в Париже, а ответный матч – на 11 марта в Англии.

Последний раз эти команды встречались в 2018 году на групповом этапе ЛЧ. Оба поединка завершились победами хозяев поля («Ливерпуль» – 3:2, «ПСЖ» – 2:1).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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