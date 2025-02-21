Судаков – в пятерке лучших игроков Европы вне топовых чемпионатов
Украинский полузащитник попал в рейтинг от статистического портала Sofascore
Статистический портал Sofascore составил рейтинг футболистов, которые имеют лучший средний балл в текущем сезоне, без учета пяти топовых европейских чемпионатов.
Возглавил список сильнейших полузащитник израильского клуба «Маккаби» (Хайфа) Диа Саба с оценкой 8,08. Футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
В пятерку лучших попал представитель донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, средний балл которого составляет 7,84. Украинский полузащитник занял пятое место. Судаков в текущем сезоне сыграл 26 поединков, на его счету – десять забитых мячей и четыре ассиста.
Рейтинг лучших футболистов Европы без учета пяти топовых лиг:
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