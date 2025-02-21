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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 18:17 | Обновлено 21 февраля 2025, 19:02
442
9

Судаков – в пятерке лучших игроков Европы вне топовых чемпионатов

Украинский полузащитник попал в рейтинг от статистического портала Sofascore

21 февраля 2025, 18:17 | Обновлено 21 февраля 2025, 19:02
442
9
Судаков – в пятерке лучших игроков Европы вне топовых чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Статистический портал Sofascore составил рейтинг футболистов, которые имеют лучший средний балл в текущем сезоне, без учета пяти топовых европейских чемпионатов.

Возглавил список сильнейших полузащитник израильского клуба «Маккаби» (Хайфа) Диа Саба с оценкой 8,08. Футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

В пятерку лучших попал представитель донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, средний балл которого составляет 7,84. Украинский полузащитник занял пятое место. Судаков в текущем сезоне сыграл 26 поединков, на его счету – десять забитых мячей и четыре ассиста.

Рейтинг лучших футболистов Европы без учета пяти топовых лиг:

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SofaScore чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Георгий Судаков рейтинг
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 9
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TarasTaras94
Круто, навіть не дивлячись на те що це за оцінками Sofascore і у списку ще 3 пенсіонерів, які нічого не коштують. Але на потенційний трансфер це має працювати
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0
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Octopus
Какая-то средняя температура по больнице. Одно дело португальская лига, как Дьокереш, а другое УПЛ, 23-й по счету евро чемпионат. И коню понятно, где тяжелее показать себя. Должен быть коэффициент как на золотую бутсу.
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AK.228
👏👏
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