Судаков – в пятерке лучших игроков Европы вне топовых чемпионатов

Статистический портал Sofascore составил рейтинг футболистов, которые имеют лучший средний балл в текущем сезоне, без учета пяти топовых европейских чемпионатов.

Возглавил список сильнейших полузащитник израильского клуба «Маккаби» (Хайфа) Диа Саба с оценкой 8,08. Футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

В пятерку лучших попал представитель донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, средний балл которого составляет 7,84. Украинский полузащитник занял пятое место. Судаков в текущем сезоне сыграл 26 поединков, на его счету – десять забитых мячей и четыре ассиста.

Рейтинг лучших футболистов Европы без учета пяти топовых лиг: