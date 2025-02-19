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Италия
19 февраля 2025, 16:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 16:13
1395
1

Не 12 матчей. Звезда Реала дисквалифицирован за мат в адрес арбитра

Беллингем получил бан на 2 матча, который Реал оспорит

19 февраля 2025, 16:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 16:13
1395
1
Не 12 матчей. Звезда Реала дисквалифицирован за мат в адрес арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Реала Джуд Беллингем после красной карточки в матче чемпионата Испании против Осасуны получил дисквалификацию на две игры за оскорбления арбитра.

Санкции позволяли наказать игрока баном до 12 матчей.

При этом Реал уже сообщил, что оспорит эту дисквалификацию, чтобы ключевой футболист не пропустил ближайшие встречи Ла Лиги против Жироны и Реал Сосьедада.

Беллингем получил красную за слова fuck off в адрес рефери.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу дисквалификация
Иван Зинченко Источник: Marca
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Victor673256ua
Важко уявити, який би галас підняв Реал, якби дискваліфікація була б тривалішою
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