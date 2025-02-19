Не 12 матчей. Звезда Реала дисквалифицирован за мат в адрес арбитра

Хавбек Реала Джуд Беллингем после красной карточки в матче чемпионата Испании против Осасуны получил дисквалификацию на две игры за оскорбления арбитра.

Санкции позволяли наказать игрока баном до 12 матчей.

При этом Реал уже сообщил, что оспорит эту дисквалификацию, чтобы ключевой футболист не пропустил ближайшие встречи Ла Лиги против Жироны и Реал Сосьедада.

Беллингем получил красную за слова fuck off в адрес рефери.