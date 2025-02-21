ВИДЕО. Опытный игрок сборной Украины ждет второго ребенка

Полузащитник сборной Украины и итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский в ближайшее время второй раз станет отцом.

В социальной сети Instagram Руслан опубликовал видеоматериал, на котором супруга Роксана демонстрирует фотографию со ультразвукового исследования.

«Мы ждем тебя», – написал футболист.

Напомним, что Руслан и Роксана являются счастливыми родителями дочери Оливии, которой сегодня пять лет.

Недавно футболист попал в заявку «грифонов» после длительной паузы.

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