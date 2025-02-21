Италия21 февраля 2025, 18:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:45
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ВИДЕО. Опытный игрок сборной Украины ждет второго ребенка
Руслан Малиновский во второй раз станет отцом
21 февраля 2025, 18:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:45
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Полузащитник сборной Украины и итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский в ближайшее время второй раз станет отцом.
В социальной сети Instagram Руслан опубликовал видеоматериал, на котором супруга Роксана демонстрирует фотографию со ультразвукового исследования.
«Мы ждем тебя», – написал футболист.
Напомним, что Руслан и Роксана являются счастливыми родителями дочери Оливии, которой сегодня пять лет.
Недавно футболист попал в заявку «грифонов» после длительной паузы.
ВИДЕО. Опытный игрок сборной Украины ждет второго ребенка
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