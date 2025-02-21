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Италия
21 февраля 2025, 18:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:45
302
0

ВИДЕО. Опытный игрок сборной Украины ждет второго ребенка

Руслан Малиновский во второй раз станет отцом

21 февраля 2025, 18:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:45
302
0
ВИДЕО. Опытный игрок сборной Украины ждет второго ребенка
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины и итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский в ближайшее время второй раз станет отцом.

В социальной сети Instagram Руслан опубликовал видеоматериал, на котором супруга Роксана демонстрирует фотографию со ультразвукового исследования.

«Мы ждем тебя», – написал футболист.

Напомним, что Руслан и Роксана являются счастливыми родителями дочери Оливии, которой сегодня пять лет.

Недавно футболист попал в заявку «грифонов» после длительной паузы.

ВИДЕО. Опытный игрок сборной Украины ждет второго ребенка

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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