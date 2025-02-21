Зинченко в топе. Рейтинг самых высокооплачиваемых левых защитников мира

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко попал в рейтинг самых высокооплачиваемых левых защитников мира, сообщает GiveMeSport.

28-летний футболист зарабатывает в клубе 181,4 тыс. евро в неделю. Он делит 7-8 места в списке вместе с Люком Шоу из «Манчестер Юнайтед».

Вот как выглядит топ-10 рейтинга:

1. Лукас Эрнандес («ПСЖ») – 373 тыс. евро в неделю

2. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 241,9 тыс. евро в неделю

3. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 220,8 тыс. евро в неделю

4. Марк Кукурелья («Челси») – 211,6 тыс. евро в неделю

5. Ферлан Менди («Реал») – 204,6 тыс. евро в неделю

6. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – 193,5 тыс. евро в неделю

7-8. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») – 181,4 тыс. евро в неделю

7-8. Александр Зинченко («Арсенал») – 181,4 тыс. евро в неделю

9. Рафаэл Геррейру («Бавария») – 155,1 тыс. евро в неделю

10. Давид Раум («РБ Лейпциг») – 146,2 тыс. евро в неделю

Ранее стало известно, за сколько денег Зинченко летом перейдет в топ-клуб Ла Лиги.