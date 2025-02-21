Другие новости21 февраля 2025, 19:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 19:45
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Зинченко в топе. Рейтинг самых высокооплачиваемых левых защитников мира
Игрок сборной Украины – в десятке списка
21 февраля 2025, 19:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 19:45
1081
0
Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко попал в рейтинг самых высокооплачиваемых левых защитников мира, сообщает GiveMeSport.
28-летний футболист зарабатывает в клубе 181,4 тыс. евро в неделю. Он делит 7-8 места в списке вместе с Люком Шоу из «Манчестер Юнайтед».
Вот как выглядит топ-10 рейтинга:
- 1. Лукас Эрнандес («ПСЖ») – 373 тыс. евро в неделю
- 2. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 241,9 тыс. евро в неделю
- 3. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 220,8 тыс. евро в неделю
- 4. Марк Кукурелья («Челси») – 211,6 тыс. евро в неделю
- 5. Ферлан Менди («Реал») – 204,6 тыс. евро в неделю
- 6. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – 193,5 тыс. евро в неделю
- 7-8. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») – 181,4 тыс. евро в неделю
- 7-8. Александр Зинченко («Арсенал») – 181,4 тыс. евро в неделю
- 9. Рафаэл Геррейру («Бавария») – 155,1 тыс. евро в неделю
- 10. Давид Раум («РБ Лейпциг») – 146,2 тыс. евро в неделю
Ранее стало известно, за сколько денег Зинченко летом перейдет в топ-клуб Ла Лиги.
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