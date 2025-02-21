Испанский клуб интересуется боливийцем Сантоса, которого сватают в Динамо

«Динамо» является не единственным претендентом на 20-летнего атакующего полузащитника «Сантоса» Мигелито.

Сообщается, что интерес к боливийскому футболисту также проявляет «Кадис», выступающий во втором дивизионе испанского футбола.

Однако, если «Кадис» может вести речь и переходе Мигелито только летом, так как зимнее трансферное окно в Испании уже закрылось, то «Динамо» хочет воспользоваться своей возможностью оформить сделку уже сейчас, так как в Украине заявлять новичков разрешено до второй декады марта.

По сведениям СМИ, «Динамо» собирается арендовать Мигелито до конца года.

Мигелито сыграл 20 матчей и забил 5 мячей за национальную сборную Боливии.