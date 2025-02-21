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  4. Испанский клуб интересуется боливийцем Сантоса, которого сватают в Динамо
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 19:32 |
598
0

Испанский клуб интересуется боливийцем Сантоса, которого сватают в Динамо

«Кадис» присматривается к Мигелито

21 февраля 2025, 19:32 |
598
0
Испанский клуб интересуется боливийцем Сантоса, которого сватают в Динамо
instagram.com/miguel.terceros. Мигелито

«Динамо» является не единственным претендентом на 20-летнего атакующего полузащитника «Сантоса» Мигелито.

Сообщается, что интерес к боливийскому футболисту также проявляет «Кадис», выступающий во втором дивизионе испанского футбола.

Однако, если «Кадис» может вести речь и переходе Мигелито только летом, так как зимнее трансферное окно в Испании уже закрылось, то «Динамо» хочет воспользоваться своей возможностью оформить сделку уже сейчас, так как в Украине заявлять новичков разрешено до второй декады марта.

По сведениям СМИ, «Динамо» собирается арендовать Мигелито до конца года.

Мигелито сыграл 20 матчей и забил 5 мячей за национальную сборную Боливии.

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Кадис Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Сантос
Алексей Сливченко Источник: Red Uno de Bolivia
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