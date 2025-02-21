В субботу, 22 февраля, в 15 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Полесье».

Команды встретятся в Житомире на стадионе «Полесья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.