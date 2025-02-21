Украина. Премьер лига21 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Полесье
В туре УПЛ сыграют аутсайдер и один из фаворитов
21 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:28
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В субботу, 22 февраля, в 15 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Полесье».
Команды встретятся в Житомире на стадионе «Полесья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
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