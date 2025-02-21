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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:28
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Полесье

В туре УПЛ сыграют аутсайдер и один из фаворитов

21 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:28
150
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Полесье
ФК Полесье

В субботу, 22 февраля, в 15 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Полесье».

Команды встретятся в Житомире на стадионе «Полесья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец где смотреть
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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