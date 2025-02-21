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Саудовская Аравия
21 февраля 2025, 20:22 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:24
550
0

Не из Украины. Усик назвал команду и футболиста, которых поддерживает

Боксер отметил Аль-Наср и Роналду

21 февраля 2025, 20:22 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:24
550
0
Не из Украины. Усик назвал команду и футболиста, которых поддерживает
Instagram. Александр Усик

Украинский супертяж Александр Усик, который прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джо Паркера и Мартина Баколе, в своем Instagram отметил футбольную команду и игрока, за которых болеет.

«Я и моя команда поддерживаем команду «Аль-Наср». Lets go, Криш, – сказал Усик, отметив клуб и форварда Криштиану Роналду.

В Украине Усик имеет контракт с клубом Полесье и ранее говорил о мечте дебютировать в УПЛ, а также сыграть против Динамо Киев.

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Александр Усик Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Источник
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