Лоренцо Музетти – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня состоятся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части мужской сетки.

Ориентировочно в 15:30 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Лоренцо Музетти (Италия, ATP 7) и Фрэнсис Тиафо (США, ATP 16).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу Тиафо.

Победитель противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Бена Шелтона, либо против Карлоса Алькараса.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.