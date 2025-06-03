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Ролан Гаррос
03 июня 2025, 13:20 |
47
0

Лоренцо Музетти – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

03 июня 2025, 13:20 |
47
0
Лоренцо Музетти – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

3 июня состоятся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части мужской сетки.

Ориентировочно в 15:30 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Лоренцо Музетти (Италия, ATP 7) и Фрэнсис Тиафо (США, ATP 16).

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Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу Тиафо.

Победитель противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Бена Шелтона, либо против Карлоса Алькараса.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Расписание матчей украинцев на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Лоренцо Музетти Фрэнсис Тиафо смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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