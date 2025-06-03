Лоренцо Музетти – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
3 июня состоятся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части мужской сетки.
Ориентировочно в 15:30 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Лоренцо Музетти (Италия, ATP 7) и Фрэнсис Тиафо (США, ATP 16).
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Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу Тиафо.
Победитель противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Бена Шелтона, либо против Карлоса Алькараса.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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