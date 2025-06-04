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Германия
04 июня 2025, 03:57 | Обновлено 04 июня 2025, 04:05
60
0

Хавбек Баварии достиг невероятного показателя среди топ-5 европейских лиг

Майкл Олисе стал уникальным игроком в сезоне по статистике

04 июня 2025, 03:57 | Обновлено 04 июня 2025, 04:05
60
0
Хавбек Баварии достиг невероятного показателя среди топ-5 европейских лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Французский вингер Майкл Олисе стал уникальным игроком в топ-5 европейских лиг по итогам сезона 2024/25.

Как сообщает аналитическая платформа WhoScored, Майкл Олисе – единственный футболист из топ-5 лиг, которому удалось превысить отметку в 70 ключевых передач и 70 успешных обводок за сезон.

Летом 2024 года полузащитник перешел из английского «Кристалл Пэлас» в мюнхенскую «Баварию», в которой уже стал ключевым футболистом.

23-летний Олисе провел блестящий сезон. В общей сложности он провел за Баварию 50 матчей и забил 17 голов.

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Майкл Олисе рейтинг статистика Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Николай Степанов Источник: WhoScored
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