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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Ямаль? Не сравнивайте его с ними»
Испания
04 июня 2025, 04:21 |
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Ямаль? Не сравнивайте его с ними»

Тренер высказался о талантливом вингере

04 июня 2025, 04:21 |
101
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ямаль? Не сравнивайте его с ними»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Известный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о лидере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин Ямаль? Не сравнивайте его с выдающимися игроками. Дайте возможность Ямалю развивать свою карьеру, а потом посмотрим. Ямаль находится в лучшем месте для развития. Если у него будет все в порядке со здоровьем, то Ламина ждет очень хорошая карьера», – сказал Пеп.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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