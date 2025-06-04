Пеп ГВАРДИОЛА: «Ямаль? Не сравнивайте его с ними»

Известный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о лидере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин Ямаль? Не сравнивайте его с выдающимися игроками. Дайте возможность Ямалю развивать свою карьеру, а потом посмотрим. Ямаль находится в лучшем месте для развития. Если у него будет все в порядке со здоровьем, то Ламина ждет очень хорошая карьера», – сказал Пеп.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.