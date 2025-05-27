ОФИЦИАЛЬНО. Ламин Ямаль продлил контракт с Барселоной
Новое соглашение действует до 2031 года
Испанский вингер Ламин Ямаль продлил контракт с каталонской «Барселоной». Об этом сообщают социальные сети клуба.
Новое соглашение между испанским грандом и испанским футболистом действует до лета 2031 года. Предыдущий контракт истекал летом 2026 года.
Во всех турнирах 17-летний футболист провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Ямаль дебютировал за «Барселону» в возрасте 15 лет: вышел на замену в матче с «Бетисом», который состоялся 29 апреля 2023 года.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира подписал контракт с «Барсой».
The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025
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