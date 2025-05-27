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  4. Один из лучших игроков мира подписал контракт с Барсой. Романо подтвердил
Испания
27 мая 2025, 20:18 |
2211
0

Один из лучших игроков мира подписал контракт с Барсой. Романо подтвердил

Каталонский гранд продлил соглашение с Ламином

27 мая 2025, 20:18 |
2211
0
Один из лучших игроков мира подписал контракт с Барсой. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль подписал новое соглашение испанским клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что 17-летний футболист прибыл в офис клуба для подписания контракт. Его прошлое соглашение истекало летом 2026 года, а новое, по информации Романо, будет действовать до 2031 года.

Во всех турнирах Ламин Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что WhoScored признал Ламина Ямаля лучшим игроком из европейских чемпионатов в сезоне.

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Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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