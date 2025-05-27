Один из лучших игроков мира подписал контракт с Барсой. Романо подтвердил

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль подписал новое соглашение испанским клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что 17-летний футболист прибыл в офис клуба для подписания контракт. Его прошлое соглашение истекало летом 2026 года, а новое, по информации Романо, будет действовать до 2031 года.

Во всех турнирах Ламин Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что WhoScored признал Ламина Ямаля лучшим игроком из европейских чемпионатов в сезоне.