Не Рафинья. WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25

Статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока сезона среди европейских чемпионатов.

Им стал испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль. В 35 матчах Ла лиги 17-летний футболист забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.

Также на счету вингера 28 созданных «big chances», 64 ключевых передачи и 161 успешная обводка. Средняя оценка за 35 матчей чемпионата – 8.01.

Во всех турнирах Ламин Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль заставил «Барселону» заблокировать трансфер.