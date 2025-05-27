Не Рафинья. WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25
Им стал Ламин Ямаль
Статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока сезона среди европейских чемпионатов.
Им стал испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль. В 35 матчах Ла лиги 17-летний футболист забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.
Также на счету вингера 28 созданных «big chances», 64 ключевых передачи и 161 успешная обводка. Средняя оценка за 35 матчей чемпионата – 8.01.
Во всех турнирах Ламин Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль заставил «Барселону» заблокировать трансфер.
⭐️ European Player of the Season: Lamine Yamal#Barça | @FCBarcelona— WhoScored (@WhoScored) May 27, 2025
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