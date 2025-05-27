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Испания
27 мая 2025, 18:16 | Обновлено 27 мая 2025, 18:17
1034
0

Не Рафинья. WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25

Им стал Ламин Ямаль

27 мая 2025, 18:16 | Обновлено 27 мая 2025, 18:17
1034
0
Не Рафинья. WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока сезона среди европейских чемпионатов.

Им стал испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль. В 35 матчах Ла лиги 17-летний футболист забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.

Также на счету вингера 28 созданных «big chances», 64 ключевых передачи и 161 успешная обводка. Средняя оценка за 35 матчей чемпионата – 8.01.

Во всех турнирах Ламин Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль заставил «Барселону» заблокировать трансфер.

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Ламин Ямаль Барселона WhoScored лучший игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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